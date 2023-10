Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Non è facile gestire le emozioni, soprattutto quando vi sentite attaccati sul personale. Cercate di controllarvi.

Toro: State lottando tra le liste di pro e contro senza arrivare a una soluzione. Provate a cambiare prospettiva.

Gemelli: Bisognerà lottare con tutte le forze che avete in corpo oggi affinché il pessimismo non prenda il sopravvento.

Cancro: Un po’ di supporto non guasterebbe, soprattutto in questa giornata in cui il vostro umore non è alle stelle.

Leone: I single del segno devono cercare di andare d’accordo con loro stessi, prima di cercare un nuovo amore.

Vergine: Prendete coraggio e rischiate più che potete, è arrivato il momento di dire stop ai timori inutili e infondati.

Bilancia: Accantonate la vostra proverbiale insicurezza e godetevi i vostri riconoscimenti: ve li siete meritati davvero.

Scorpione: La vostra lingua serpentina è in grado di ferire gli altri, anche quando pensa di essere solo sincera...

Sagittario: La giornata non vuole proprio decollare, poco male, troverete conforto nel vostro amore questa sera...

Capricorno: Voglia di una serata folle e senza pensieri? Raggruppate gli amici più fidati e pensate solamente a divertirvi.

Acquario: Oggi il vostro fascino non vi farà certo passare inosservati. Lascerete senza dubbio il segno...

Pesci: Testa tra le nuvole? Cercate supporto in quell’amico capace di riportarvi a terra con la sua lucidità.

