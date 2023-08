Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono gli Astri!

Ariete: Spesso la vostra aria saccente nei confronti degli altri vi rende soggetti ad antipatie e incomprensioni.

Toro: Dopo tanto tempo, qualcuno vi ricorderà cosa significa avere le farfalle nello stomaco e gli occhi a cuoricino.

Gemelli: Una persona amica verrà in cerca dei vostri consigli: ascoltatela e siate comprensivi, ve ne sarà grata!

Cancro: Sentite la necessità di portare una ventata di freschezza nella vostra vita: perché non vi iscrivete a un corso?

Leone: L’orgoglio è una virtù, ma rischia ancora di mettervi i bastoni fra le ruote, specie nel rapporto con gli altri.

Vergine: La vostra precisione divide le persone: c’è chi vi apprezza e chi non vi sopporta. È il prezzo da pagare...

Bilancia: Attenti a non cambiare programma troppo rapidamente: c’è chi potrebbe giudicarvi come opportunista.

Scorpione: Non sentitevi in dovere di conformarvi alla norma: seguite le vostre passioni senza avere paura del futuro!

Sagittario: Quando qualcosa vi infastidisce fate fatica a nasconderlo. Oggi, però, provate almeno a fare uno sforzo.

Capricorno: L’ottimismo in generale non fa per voi, ma avere un po’ di speranza nei vostri progetti vi sarà di grande aiuto.

Acquario: Siete pronti a una settimana ricca di avventure ed emozioni forti, che vi resteranno nel cuore per sempre.

Pesci: La vostra capacità di strappare una risata anche nelle situazioni di tensione sarà il vostro asso nella manica.

