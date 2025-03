Cosa ci aspetta oggi, 20 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Tutti tranne voi, in famiglia, hanno il vezzo del disordine. Non sgridateli eccessivamente…

Toro: Un’onda di gelosia potrebbe presto rovinare il clima della coppia. Dov’è finita la vostra fiducia reciproca?

Gemelli: Contro ogni aspettativa, vi siete innamorati perdutamente di un collega. Attenti a non scottarvi...

Cancro: Al lavoro rendete il clima tra colleghi sereno. Attenti a tralasciare troppo le scadenze più urgenti...

Leone: Incanalate le energie per il rush finale di questa settimana, e poi potrete godervi al meglio il weekend.

Vergine: Lo scopo della vostra vita è sempre stato la ricerca della verità, ma qualcosa è andato storto, vero?

Bilancia: Non avete ancora deciso se valutare un nuovo posto di lavoro: gettate il cuore oltre l’ostacolo...

Scorpione: Non accettate mai di perdere in una sfida, specie se in un gioco tra amici. Tenete a bada la competitività...

Sagittario: Il vostro spirito avventuriero oggi ha la meglio: scegliete una meta sul mappamondo e prenotate il volo...

Capricorno: Ricordate il detto “Chi troppo vuole nulla stringe”? Ridefinite le vostre vere priorità e seguitele.

Acquario: Tenere traccia dei propri pensieri e riflessioni può essere un buon modo per chiudere la giornata al meglio.

Pesci: Al momento di prendere una decisione vi spaventate. Chiedervi sempre il perché vi aiuterà nella scelta.

