Cosa ci aspetta oggi, 20 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Dovreste ascoltare meglio quando vi viene proposto qualcosa. Occhio! Oggi potreste fraintendere.

Toro: A volte tendete a fare le cose di fretta solo per accontentare tutti. Non sarebbe meglio andare con calma?

Gemelli: Vi sentite poco motivati a portare avanti un progetto, ma potreste semplicemente avere bisogno di una pausa.

Cancro: Non perdetevi in banalità esagerate. Cercate, piuttosto, di usare la vostra immaginazione per fare meglio di così.

Leone: Avete dentro di voi una paura ingiustificata. Dimostrate il vostro entusiasmo senza temere il giudizio altrui!

Vergine: Ricordate bene: non si può sempre accontentare tutti quanti. Pensate un po’ di più a voi stessi.

Bilancia: Ultimamente vi siete trovati a dover rimandare un viaggio. Questa volta sarebbe il caso di approfittarne!

Scorpione: Controllate sempre di non avere dei conti rimasti in sospeso: meglio non procrastinare oltre.

Sagittario: Siate più pazienti. Siete sempre più stufi, ma i risultati migliori si vedono attendendo il giusto tempo.

Capricorno: Prendete sempre più impegni di quanti ne potete portare a termine, per cui è normale avere qualche svista.

Acquario: Se avete trovato qualcosa che vi piace davvero, godetevelo! Non abbiate fretta di viverlo con velocità.

Pesci: Fermarvi ad analizzare che cosa vi porta maggiori stimoli può aiutare a capire meglio voi stessi.

