Cosa ci aspetta oggi, 19 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Il risveglio potrebbe essere più faticoso del solito, cercate di prendervi cura di voi e di non esagerare.

Toro – Se state lavorando a un progetto in squadra con altri, è il momento giusto per far emergere la vostra opinione.

Gemelli – Tante cose da finire e poco tempo a disposizione: non fatevi prendere dal panico, chiedete aiuto.

Cancro – Se siete in attesa di una notizia che non dipende da voi, cercate di non stressarvi e pensate ad altro.

Leone – La giornata sembra procedere nel migliore dei modi, nessuna nube all’orizzonte. Godetevi la sensazione!

Vergine – Con lentezza recuperate la voglia di fare e la volontà. È un momento ottimale anche per chi è fermo da un po’.

Bilancia – La tensione e il nervosismo vanno tenute sotto controllo, soprattutto per evitare inutili discussioni.

Scorpione – Dovreste proprio provare a togliervi dalla scarpa quel sassolino che, da tempo, vi infastidisce non poco.

Sagittario – Siete determinati ma, a volte, non è sufficiente. Le giornate “no” capitano a tutti, cercate di non buttarvi giù.

Capricorno – Avete voglia di cambiare la vostra quotidianità, magari iniziando una nuova attività sportiva.

Acquario – Le cose, per chi è in coppia, vanno a gonfie vele. Godetevi questo momento d’amore con il vostro partner.

Pesci – Iniziate a fare progetti importanti, quel prossimo passo che potrebbe cambiare per sempre la vostra vita.

