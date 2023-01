Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete – Lunedì frizzantino, con qualche discussione sul lavoro. Alla sera rifugiatevi nell’abbraccio del vostro partner.

Toro – Per quanto vi piacerebbe, non potete averla vinta in tutte le discussioni, specie con questo approccio.

Gemelli – Oggi le insicurezze prenderanno il sopravvento. Non date loro ascolto e confidate nel vostro valore.

Cancro – La vostra mente tenderà a fare voli pindarici invece che restare concentrata sul lavoro. State attenti.

Leone – Siete ancora alla ricerca della storia d’amore perfetta, ma tendete a essere troppo selettivi. La vita non è un film!

Vergine – Anche una persona diligente come voi ogni tanto ha bisogno di ricaricare le batterie e dire di no. Giusto così!

Bilancia – I progressi che avete fatto nel corso dello scorso anno vacilleranno. Non smarrite la bussola, coraggio!

Scorpione – Invece di coltivare il risentimento, provate a trasformarlo in un sentimento positivo che vi aiuti a crescere.

Sagittario – Faticate a riprendervi da tutte le attività del weekend. Iniziate la giornata con calma, ma state concentrati.

Capricorno – Ultimamente vi sentite ribelli e intolleranti alle imposizioni. Provate a trovare una soluzione più democratica.

Acquario – Ogni tanto la vostra tolleranza per le persone crolla. Meno male che c’è sempre qualcuno su cui contare.

Pesci – Invece di rimuginare su quanto non detto e tenervi tutto dentro, esprimete le vostre emozioni profonde.

© Riproduzione riservata