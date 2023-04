Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Avevate in programma una gita ma è stata annullata all’ultimo? Provate a dedicarvi alla cura di voi stessi.

Toro: Oggi vi aspetta una giornata di relax da dedicare a ciò che vi piace, in modo da ricaricare le batterie.

Gemelli: Un torto subito rischia di scatenare fuoco e fiamme. Attenti a ciò che dite, potreste pentirvene presto.

Cancro: Siete furiosi con un amico e bramate vendetta, ma attenti: potreste pentirvi presto della lingua affilata...

Leone: In un periodo teso come quello che state vivendo non c’è niente di meglio che affidarsi ai propri amici.

Vergine: Per voi questo è un periodo d’oro e ricco di soddisfazioni, ma occhio a non vantarvi eccessivamente...

Bilancia: Sentite la mancanza di un amico che non sentite più? Provate a riavvicinarvi dicendogli che vi manca...

Scorpione: State vivendo un periodo turbolento con il partner? Per fare pace dovete entrambi fare un passo avanti...

Sagittario: Non sopportate la solitudine e avete bisogno degli altri? Perché non apprezzate di più il tempo con voi stessi?

Capricorno: La bella stagione è arrivata: non c’è niente di meglio di una giornata nella natura per ricaricarsi...

Acquario: Siete sempre attivi ma oggi siete a corto di energia? Non c’è nulla di male a stare a casa e riposarvi!

Pesci: Oggi continuate a ripensare all’incontro di ieri e siete tentati di scrivergli... Fatevi desiderare!

© Riproduzione riservata