Cosa ci aspetta oggi, 16 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Un po’ di nervosismo potrebbe causare tensione tra voi e chi vi è vicino. Pensate prima di aprire bocca.

Toro: Tirate fuori il vostro carattere e mostrate a tutti di che pasta siete fatti. Oggi non avete proprio paura di nulla.

Gemelli: Una giornata positiva quella di oggi per voi: godetevi il momento e per ora non preoccupatevi di nient’altro.

Cancro: Siete alla ricerca di un punto di incontro tra i vostri desideri e quelli di chi amate. Parlatene con massima lucidità.

Leone: Sul lavoro siete finalmente pronti a emergere e dimostrare il vostro valore. Credete nelle vostre capacità!

Vergine: Non esagerate nelle performance sportive e nelle attività all’aperto, potrebbero stancarvi più del dovuto...

Bilancia: Vi sentite comici nati: oggi avete la battuta pronta e siete pronti a far ridere di gusto chiunque intorno a voi.

Scorpione: In un momento di calma dovreste fare un bilancio dei mesi passati: avete raggiunto i vostri obiettivi?

Sagittario: Avete bisogno di evadere dalla quotidianità, è più forte di voi. Cercate nuove attività che vi soddisfino.

Capricorno: Nuovi progetti all’orizzonte: una bella opportunità potrebbe presentarsi alla vostra porta, coglietela!

Acquario: I vostri pregiudizi non lasciano spazio ai dubbi ma dovreste, al contrario, concedere un’altra opportunità...

Pesci: Nuotare nel mare dell’indecisione per voi è una sofferenza: cercate una guida di fiducia tra gli amici.

© Riproduzione riservata