Cosa ci aspetta oggi, 15 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: È stata una settimana durissima in ufficio, ma non è ancora finita: pronti all’ultimo round prima del weekend?

Toro: Tante, troppe tentazioni di un incontro fulmineo vi fanno vacillare. Resistere o cedere alla passione?

Gemelli: Ultimamente niente vi soddisfa, trovate tutto futile e banale. Perché non rivedete le vostre priorità?

Cancro: Siete malinconici: non fate che rimuginare sul passato e se sarebbe nato l’amore con una vecchia fiamma...

Leone: La vostra inguaribile vena romantica vi ha portato a organizzare il weekend perfetto con il partner. Bravi!

Vergine: La vostra natura analitica oggi non vi è d’aiuto: per una decisione così importante dovete essere più impulsivi...

Bilancia: Avete detto basta a flirt frivoli e leggeri. Ora siete finalmente alla ricerca di una relazione. Ma chi è rimasto?

Scorpione: Sentite con tutto il cuore che è la decisione giusta ma qualcosa vi frena? Seguite il vostro istinto...

Sagittario: Sapete di essere nel giusto in un litigio ma non sapete come comportarvi senza peggiorare le cose...

Capricorno: Siamo a metà mese e non fate altro che anelare le ferie di agosto. Serrate i denti e resistete un altro po’!

Acquario: Avete ferito profondamente un familiare e volete riappacificarvi. Ammettete il vostro errore con sincerità.

Pesci: Non c’è niente di meglio che iniziare una relazione con affetto e un po’ di sana follia: buttatevi!

© Riproduzione riservata