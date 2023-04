Che giornata sarà? Ecco cosa dicono gli Astri.

Ariete: Un invito imprevisto potrebbe dare una svolta decisiva alla vostra giornata. Seguite il vostro istinto.

Toro: Fate in modo che le vostre idee vengano sviluppate e non dimenticate. Avete un grande potenziale.

Gemelli: Se le persone non sanno ascoltare non arrabbiatevi. Capite con chi aprirvi e con chi stare in silenzio.

Cancro: Quante volte avete tentato di recuperare un rapporto e quante volte è riuscito? È tempo di andare oltre.

Leone: Amate la solitudine anche se potrebbe non sembrare così. Eppure la cercate ogni volta che dovete “guarire”.

Vergine: Siete alla ricerca di qualcosa e il vostro animo è sempre più inquieto. Non fermatevi, è la strada giusta.

Bilancia: Dovete parlare con coraggio a una persona che è ancora nel vostro cuore. Fatelo il prima possibile!

Scorpione: Nuove emozioni si stanno per affacciare nella vostra vita. Imparate ad accoglierle poco per volta.

Sagittario: Non tutte le persone vi meritano. Non siate paralizzati in una scelta: lasciate andare chi non vi fa bene.

Capricorno: In questo periodo avete bisogno di sicurezza. Non temete, i cambiamenti al lavoro avranno i loro benefici.

Acquario: Ogni tanto imparate a contare fino a dieci prima di parlare. Spesso la vostra lingua è troppo tagliente.

Pesci: Siete molto amabili in questo periodo e i single del segno attireranno facilmente gli occhi di molti.

