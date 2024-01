Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Oggi vi sentite un po’ frastornati dalla vita. Questa sera dedicatevi un attimo di relax solamente per voi.

Toro: In questi giorni le discussioni in famiglia non mancano. Che sia giunto il momento della riconciliazione?

Gemelli: La vostra creatività ha bisogno di nuova ispirazione: potreste trovarla in un tramonto dai toni romantici...

Cancro: Cercate di essere sempre buoni e comprensivi, ma quando è troppo è troppo: fate valere le vostre idee.

Leone: Ormai diffidate dai nuovi incontri, ma questa volta Cupido potrebbe celarsi nel luogo più inaspettato.

Vergine: Oggi vi sentite perseguitati dalla sfortuna: chiamate un caro amico e fatevi una risata per sdrammatizzare.

Bilancia: A volte i progetti fatti anni fa si rivelano inadatti: non temete, c’è sempre tempo per ricominciare da zero.

Scorpione: Il vostro stomaco è un po’ sottosopra: cercate di non trascurare l’importanza di un’alimentazione sana.

Sagittario: Dopo tante avventure amorose, anche voi sentite il bisogno di stabilità. Avete già iniziato la ricerca?

Capricorno: Vi sentite in vena di scelte inaspettate: forse organizzare quel viaggio last minute è la scelta giusta...

Acquario: Una giornata un po’ monotona sarà improvvisamente rallegrata da una notizia inaspettata!

Pesci: Le vostre buone azioni vi ricompenseranno: oggi il karma sembra proprio essere dalla vostra parte!

© Riproduzione riservata