Ariete: Vi aspetta una giornata davvero impeccabile, priva di sbavature. Potete sbizzarrirvi con ogni tipo di iniziativa.

Toro: La fortuna vi assiste, la grinta non vi manca, le opportunità sono dietro l’angolo. Da domani si riparte!

Gemelli: Una giornata di riposo e di relax, ecco quello che fa per voi. Nella speranza che nessuno venga a disturbarvi.

Cancro: Non prendetevela troppo, se non tutto quello che avevate progettato non è andato a buon fine... Vi rifarete presto!

Leone: Errori di giudizio, imprevisti, impennate di orgoglio, incertezze e dubbi vi rendono un po’ malinconici.

Vergine: Chi vive una storia d’amore felice alla luce del sole trascorrerà ore deliziose in questo giorno di festa.

Bilancia: Gli altri vi fanno notare che state pensando un po’ troppo a voi stessi e che non vi dedicate abbastanza agli amici.

Scorpione: Per i single non si esclude un’attrazione degna di nota: incontrare il grande amore è finalmente possibile.

Sagittario: Mettete da parte le perplessità e fatevi coinvolgere in nuovi ambienti sociali. Evitate di fossilizzarvi.

Capricorno: Del passato ricordatevi le cose belle e fatene tesoro, dimenticando le persone che vi hanno fatto soffrire.

Acquario: Il giorno non vi vede in gran forma. Qualcosa nel cuore vi turba e, nonostante le ferie, faticate a sbloccarvi.

Pesci: Non tutti sono leali come voi, specialmente quando si presentano buone opportunità sul lavoro.

