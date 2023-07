La supermodella americana Gigi Hadid arrestata alle Isole Cayman perché trovata in possesso di marijuana.

Hadid, 28 anni, e un’amica sono state fermate all'aeroporto internazionale Owen Roberts lo scorso 10 luglio, dopo essere atterrate su un aereo privato. Nel bagaglio, perquisito dai funzionari della dogana, è stata trovata la cannabis.

Entrambe sono state arrestate e poi rilasciate su cauzione. Processate, sono state condannate al pagamento di una multa da mille dollari.

Secondo un portavoce di Hadid, la marijuana era stata acquistata legalmente a New York «con una licenza medica».

La modella intanto rassicura con una foto su Instagram dal mare e la didascalia: «Tutto è bene quel che finisce bene».

Hadid ha esordito come modella a soli due anni dopo essere stata scoperta dal co-fondatore di Guess, lo stilista Paul Marciano. Ha lavorato con Versace, Chanel, Fendi e Marc Jacobs e fatto più di 30 apparizioni in copertina per diverse edizioni internazionali di Vogue. Ha una figlia, avuta dall’ex componente degli One Direction Zayn Malik.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata