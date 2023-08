Fra i registi hollywoodiani maggiormente influenti nel genere action e non solo, capaci nell’ultimo ventennio di ritagliarsi un ampio consenso di pubblico e critica, certamente non passa in sordina il nome di Antoine Fuqua, cineasta afroamericano ricordato in particolare per il film premiato agli Oscar “Training Day” e per la serie thriller con protagonista Denzel Washington “The Equalizer”.

Ebbene, è ormai nota da tempo la notizia che vede il filmaker attualmente impegnato in un progetto sulla storia vera di Michael Jackson - anche conosciuto come “il Re del Pop” - e che s’intitolerà semplicemente “Michael”. Per conto di Lionsgate, il film godrà di una sceneggiatura scritta da John Logan e verrà prodotto da Graham King - noto per il suo contributo in “Bohémien Rhapsody”, il biopic musicale di maggior successo nella storia del cinema - oltre al coinvolgimento di GK Films e dei co-esecutori della proprietà di Jackson, John Branca e John McClain.

L’interesse per un lavoro tanto ambizioso sorge dalle prime esperienze compiute da parte del regista dietro la macchina da presa. Già gli scorsi mesi, in un’intervista rilasciata a Deadline, Fuqua avrebbe manifestato tutto il suo entusiasmo: «Per me non esiste un artista con lo stesso potere, carisma e puro genio musicale di Michael Jackson. Sono stato influenzato a realizzare video musicali guardando il suo lavoro: il primo artista nero a suonare a livelli alti su MTV. La sua musica e quelle immagini fanno parte della mia visione del mondo, e la possibilità di raccontare la sua storia sullo schermo insieme alla sua musica è stata irresistibile».

E sono ancor più recenti le dichiarazioni compiute nel corso di un’apparizione al programma televisivo Good Morning America, per la promozione del suo ultimo film “The Equalizer 3”. Qui Fuqua si sarebbe sbottonato su dettagli più consistenti, definendo meglio l’approccio che intende adottare nel riportare il profilo della star sul grande schermo: «Racconteremo Michael in base ai fatti che abbiamo a disposizione. Io e Graham King, che ha realizzato Bohemian Rhapsody, racconteremo i fatti come li sappiamo. Spetta al pubblico poi decidere quello che provano nei confronti di Michael. Era un artista grandioso. Era un essere umano. Mostreremo gli aspetti positivi, quelli negativi e quelli brutti... Racconteremo semplicemente i fatti».

È stato confermato inoltre nel ruolo di protagonista nientemeno che Jafar Jackson, fratello di Michael e membro dei “Jackson 5”, altra storica formazione musicale in cui la star del pop ha compiuto i primi significativi passi. Considerando anche una solida preparazione nel canto e nella danza dall’età di 12 anni, non c’è da stupirsi se Fuqua abbia pensato a lui per la delicata scelta dell’interprete principale.

Un’operazione che nel suo insieme sicuramente necessiterà di delicati equilibri - visti anche alcuni temi scottanti relativi al passato dell’artista - e che tuttavia sembrerebbe avere le carte in regola per confezionare un grande successo, specie considerando l’invidiabile pedigree dei professionisti coinvolti.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata