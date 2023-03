Festeggia oggi 50 anni “The Dark Side of the Moon”, uno degli album musicali più venduti della storia.

Un disco invecchiato benissimo, le cui canzoni sono ancora molto ascoltate.

Usciva il primo marzo 1973 l’ottavo album in studio del gruppo britannico Pink Floyd, pubblicato negli Stati Uniti dalla Capitol Records e il 23 dello stesso mese nel Regno Unito dalla Harvest Records.

Inciso negli Abbey Road Studios in due sessioni tra maggio 1972 e gennaio 1973, contiene i seguenti brani: Speak to me, Breathe, On the run, Time + Breathe, The great gig in the sky, Money, Us and them, Any colour you like, Brain damage, Eclipse.

I testi, scritti da Roger Waters, sono incentrati sul tema filosofico di ciò che sfugge al controllo razionale dell’uomo e ne costituiscono il lato buio, “The dark side” appunto: il conflitto interiore, il rapporto col denaro, la morte, il tempo, l’alienazione mentale, quest’ultimo tema ispirato anche dal crollo psichico di Syd Barrett, membro fondatore e principale paroliere della band fino alla sua uscita nel 1968.

Il successo è immediato, resta al primo posto della classifica Usa per 742 settimane dal 1973 al 1988. Con 50 milioni di copie, è l’album più venduto del gruppo e uno dei più venduti della storia, che porterà a un’improvvisa ricchezza tutti i membri della band.

Spesso e volentieri appare nelle classifiche dei migliori album di sempre. Nel 1987 Rolling Stone lo collocò al 35esimo posto, nel 1997 The Guardian lo mise al 37esimo. The Observer lo definì come 29esimo album più influente della storia della musica e i lettori di “New Musical Express”, con un sondaggio online, lo elessero ottavo migliore di tutti i tempi.

