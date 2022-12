Riprende anche ad Orosei la tradizione del Capodanno in Piazza.

Entusiasta la Sindaca Elisa Farris, che dopo due anni di stop forzato, ha deciso, con l’amministrazione comunale e la Pro Loco, di organizzare i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno con un evento pubblico per cittadini, turisti e per tutti coloro che vorranno raggiungere la splendida località della Baronia visto il clima particolarmente mite che potrà stimolare un bagno di Capodanno nelle splendide spiagge del litorale oroseino.

Uno degli apripista d’eccezione del mare d’inverno è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi che, arrivato in Sardegna per la presentazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Cagliari, si è tuffato nelle cristalline acque del Poetto per una nuotata sicuramente rigenerante.

“Una parte della spesa per l’allestimento della manifestazione - spiega la prima Sindaca donna di Orosei - arriva dalla tassa di soggiorno incassata nelle tantissime strutture ricettive di Orosei e versata al Comune per interventi nel settore del turismo”.

L’imposta pagata dai turisti durante l’estate ritorna a beneficio della comunità che potrà festeggiare l’inizio del 2023 grazie ad un evento musicale gratuito all'insegna dell'allegria, dell'aggregazione e del divertimento per ragazzi, giovani e famiglie.

Il programma è molto ricco ed è articolato in tre differenti set.

Alle 23, in Piazza Sas Animas, apriranno le danze i virtuosi del gruppo Il Klan, formazione isolana molto apprezzata da tre generazioni di appassionati che porterà in scena i migliori brani che hanno fatto la storia del Cinema e della TV rivisitati in chiave Rock’N’Roll.

Subito dopo il brindisi sul palco a mezzanotte, la palla passerà a due Dj nazionali tra i più amati dai giovani.

Inizierà Dj Spyne, classe 1978, molto noto per il celeberrimo show radiofonico Lo Zoo di 105 di cui ha curato la regia dal 2011 fino al 2020.

Tra le sue multiformi attività Dj Spyne è anche affermato produttore, con la Do Not Records, di singoli ed artisti emergenti insieme a Pippo Palmieri, con cui ha condiviso per un periodo la regia del programma di punta di Radio 105.

Dopo il set di Spyne arriverà un altro grande protagonista della consolle, Frederick Magha, 33enne pavese super gettonato nei locali più trendy in Italia e all’estero

Col singolo d’esordio del 2014, Adamanthio, ha spiccato il volo per una carriera che lo ha visto costantemente tra i Dj più richiesti in giro tra Festival, club e discoteche prestigiose.

Una serata da non perdere per gli appassionati della buona musica.

