Università non è solo didattica, e la formazione culturale non può essere solo nozionistica. Sport, esperienze studio all’estero ma anche mostre e spettacoli: per gli universitari iscritti all’ateneo di Cagliari assetati di cultura e conoscenza (in qualunque forma vengano proposte) le occasioni di crescita personale sono varie. Fruibili gratuitamente oppure con accesso agevolato, non si tratta però solo di occasioni economicamente vantaggiose per una compagine studentesca spesso caratterizzata dall’instabilità economica; bensì, si tratta di ulteriori tappe utili a tracciare un percorso di sviluppo non solo in termini di nozioni e di competenze professionali, ma soprattutto in termini di crescita personale, umana e sociale.

Sport universitario

Valido alleato (anche) contro lo stress da lezioni, scadenze e esami universitari, è lo sport. Nel Centro Universitario Sportivo dell’Università di Cagliari sono oltre 4000 gli studenti tesserati. Situato nella Cittadella sportiva “Sa Duchessa” in via Is Mirrionis, il Cus offre agli studenti regolarmente iscritti una pista d’atletica a sei corsie, campi da calcio a 11, a 5 e a 7, il PalaCus (palazzetto dello sport con due palestre polifunzionali), una tensostruttura per il volley e il tennis, una sala scherma, quattro campi da tennis, un playground per il basket e due sale body building. L’offerta di attività è varia e per l’accesso è necessaria una card (gratuita per gli universitari) richiedibile online nell’area Cus Card del sito www.cuscagliari.it. Nel portale sono contenute tutte le informazioni utili per gli studenti (o futuri) interessati, i quali, attraverso la card, potranno inoltre prendere parte a corsi, tornei e frequentare CasaCus (area con bar sociale, sala lettura e sala tv).

Studiare all’estero

Se si parla di importanti occasioni di crescita e formazione personale, non si può non fare menzione anche ai programmi studio internazionali. Erasmus+ per studio o tirocinio, Globus: i programmi di mobilità hanno l’obiettivo di consentire un’esperienza di vita in altri Paesi, conoscere altre culture e acquisire una formazione universitaria più varia e completa. Gli studenti possono beneficiare per ogni ciclo di studi di periodi di formazione (anche oltre i confini europei) che vanno da 3 a 12 mesi, con una borsa di mobilità - il cui importo è modulato in base al costo della vita del Paese ospitante - e con la possibilità di usufruire delle strutture disponibili negli enti stranieri ospitanti. Austria, Grecia, Norvegia, Spagna ma anche Argentina, Guatemala, Giappone o Senegal: i partner di Unica per le mete di scambio sono vari e, inoltre, i progetti sono accessibili senza dover pagare ulteriori tasse oltre quelle previste dalla propria Università. Tutte le informazioni in merito sono consultabili nell’area Internazionale del sito www.unica.it.

Teatri e musei

Gli studenti dell’Università di Cagliari in regola con il pagamento delle tasse, possono inoltre avere accesso gratuito ad alcune strutture presenti in città o nell’hinterland, come l’Orto Botanico. Luogo ideale per chi è in cerca di pace e tranquillità, l’Orto - che conserva migliaia di specie vegetali - ospita inoltre tre cisterne a bottiglia di epoca romana (di cui una visitabile), e alcune vasche di probabile origine romana. L’Università, attraverso il Centro Interdipartimentale dei Musei, delle Collezioni e dell’Archivio Storico, gestisce poi varie collezioni accessibili agli studenti come il Museo di cere anatomiche “Clemente Susini”, il Museo di fisica, di zoologia e la Collezione Archeologica Evan Gorga. In città poi, tra le istituzioni che contribuiscono alla formazione culturale garantendo agli studenti un accesso con agevolazioni, c’è il Teatro Lirico dove agli under 30 viene offerto uno sconto del 50 per cento sui biglietti.

Counseling Psicologico

Alcuni tra i servizi disponibili per gli studenti nascono inoltre con lo scopo di supportarli nei percorsi di formazione, affinché la strada verso il conseguimento del titolo sia vissuta positivamente, senza sovraccarichi emotivi. Fra questi la Tessera Baby, per studentesse in gravidanza e studenti con figli fino a 10 anni, che prevede alcuni sostegni come agevolazioni nella scelta dell’orario per gli esami, priorità negli uffici e accesso gratuito al materiale dei corsi e-learning erogati dall’Ateneo.

A essere disponibile è anche il servizio di Counseling psicologico, istituito con la volontà di aiutare gli studenti a vivere in modo positivo il proprio percorso, prevenendo inoltre abbandoni negli studi. Scegliere il percorso universitario da intraprendere, così come l’intero periodo legato agli studi, rappresentano fasi decisive nel passaggio verso il futuro adulto e lavorativo: un sostegno utile a fronteggiare le sfide emotive, cognitive e relazionali che possono presentarsi è quindi necessario. Il servizio è gratuito: basta scrivere a counselingpsicologico@unica.it. Anche in questo caso, maggiori informazioni sono disponibili nel sito di Unica.

