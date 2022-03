L’Istituto superiore di Scienze religiose Euromediterraneo è una scuola internazionale collegata con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna che, nelle sue due sedi di Sassari e Tempio, propone i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze religiose. L’obiettivo è promuovere la formazione al sapere teologico, sul piano rigorosamente scientifico, di operatori qualificati della vita pastorale, con particolare attenzione ai versanti dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e ai ministeri laicali (catechisti, operatori, animatori pastorali).

Le iscrizioni scadono a ottobre, ma è possibile iscriversi ai corsi di laurea anche ad anno accademico iniziato. I moduli sono scaricabili dall’area segreteria del sito www.issrsassaritempioeuromediterraneo.it, mentre per informazioni e immatricolazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Sassari e di Tempio.

Ogni anno l’Istituto mette a disposizione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti al primo anno: verranno assegnate tenendo conto dell’ordine di presentazione della domanda, del merito e delle condizioni economiche. Per iscriversi serve il diploma, mentre per la laurea magistrale è necessario aver conseguito la triennale in Scienze religiose.

Chi, però, ha un titolo di studio triennale diverso ed è interessato a completare il ciclo di studi in scienze religiose può chiedere la valutazione dei crediti formativi acquisiti. Inoltre ai singoli corsi sono ammessi gli uditori che possono ottenere l’attestato di frequenza.

