È tempo di scelte. Una volta si aspettava la maturità per decidere cosa studiare all’Università, ora l’ultimo anno di liceo coincide con la preparazione ai test per iscriversi al corso che più piace, da Medicina a Economia, da Ingegneria a Informatica, fino alle nuove lauree che aiutano a trovare un posto di lavoro nelle imprese innovative, come Biomedicina o Data Science. Le famiglie si preparano e L’Unione Sarda ci vuole essere nel supportare le decisioni. In queste sedici pagine c’è un ampio panorama d’informazioni per poi poter fare la scelta giusta.

La pandemia ha condizionato pesantemente gli studenti tra lezioni a distanza ed esami on line. E che dire poi dell’Erasmus, esperienze che hanno condizionato favorevolmente le ultime generazioni. Lo scorso anno gli studenti andati all’estero per un periodo di studio sono stati quasi 29 mila, circa la metà di quanti partirono per un’Università straniera nel 2020. Ora, il Governo ha stanziato più fondi per gli atenei che puntano su questa possibilità da garantire ai ragazzi: saranno disponibili 103 milioni. E li si dovrà sfruttare bene perché il rilancio del nostro Paese, ma anche dell’intera Europa, passa non solo per la spesa in opere e investimenti. Serve far crescere soprattutto il capitale umano, le conoscenze culturali e tecniche dei giovani che si troveranno, da ora in avanti, ad affrontare un mondo più difficile.

La pandemia ci ha confermato che lo studio, che sia online o in presenza, va affrontato con lo spirito giusto, nell’ottica di un lavoro futuro che gratifichi la persona, renda la vita più piacevole e apra la strada per un’affermazione professionale e umana in cui la conoscenza è fondamentale. Solo con questa visione e prospettiva si può puntare al ritorno alla normalità. Sapere è potere. Poter decidere della propria vita, poter affrontare le asperità e conquistare una vera libertà. Ragazzi, scegliete bene il vostro futuro. L’Unione Sarda è con voi.

Giuseppe Deiana

