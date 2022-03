«Tranne qualche appassionato, la maggior parte degli studenti si iscrive all’Università pensando al lavoro che poi vorrà fare. L’Università però deve formare persone che sanno reagire in positivo a qualunque mutamento, anche del mercato del lavoro: la formazione deve essere conoscenza ma anche pensiero critico, capacità di saper leggere la realtà, mettersi in discussione e accettare nuove sfide; tutto ciò è possibile se l’offerta formativa è di alto livello, magistrale». È il rettore Francesco Mola, docente di Statistica, da aprile 2021 alla guida dell’ateneo di Cagliari, a descrivere lo sguardo, le prospettive e le novità che caratterizzeranno il nuovo anno accademico. Lo fa parlando a tutti - agli studenti attuali e prossimi, alle loro famiglie, alla realtà isolana tutta -, guardando al presente e al territorio con l’obiettivo di «metterci in discussione e trovare sempre il modo di offrire il massimo alle nostre studentesse e ai nostri studenti».

Numero chiuso a Medicina

Il dibattito sull’abolizione o meno del numero chiuso accompagna da tempo generazioni di universitari senza trovare risolutiva soluzione. La situazione pandemica ha però ulteriormente messo in luce le difficoltà del sistema sanitario, alimentando l’idea che l’accesso programmato sia dissonante rispetto alla carenza di personale sanitario. «Già da quest’anno però sul test di Medicina ci sono delle novità», spiega il rettore. È infatti previsto un ridimensionamento della sezione di cultura generale: la parte di ragionamento logico e numerico non sarà superiore al 15 per cento del test; la seconda parte consisterà in quiz riferiti a materie di tipo disciplinare. Per Mola però «non è sbagliato il numero chiuso ma la non programmazione: bisognerebbe aumentare la potenzialità delle facoltà, rivedere il sistema e anticipare la fase di preparazione ai test alle superiori». Un obiettivo quest’ultimo che Unica ha già scelto di intraprendere con la scuola estiva per neodiplomati di preparazione ai test d’ingresso di Medicina e Chirurgia (info su www.unica.it).

Nuove lauree

Quello sanitario non è però l’unico settore in difficoltà: il processo di digitalizzazione della società e della burocrazie richiede sempre più personalità informatiche, per questo «abbiamo già aumentato i posti disponibili nei corsi di laurea a numero chiuso di Informatica», prosegue Mola, che aggiunge: «Sempre tenendo conto delle necessità del territorio, in ambito ingegneristico avremo inoltre due nuovi corsi di laurea, in Ingegneria dell’Energia elettrica per lo Sviluppo sostenibile e Tecniche per l’Edilizia e il Territorio». Due triennali che hanno l’obiettivo di formare rispettivamente ingegneri industriali con competenze specifiche nel settore energetico sostenibile, e figure professionali di supporto tecnico e operativo nel campo dell’edilizia e dell’ingegneria civile. Nel nuovo anno accademico debutterà inoltre - in ambito umanistico - la magistrale in Storia dell’Arte e la triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico, afferente alle professioni sanitarie. «Lo scopo è evitare i “calderoni” e offrire di più perché non è male che gli studenti lascino l’Isola, o viceversa - spiega Mola - il male è quando se ne vanno perché qua manca l’offerta, questo è il delitto: l’ateneo deve offrire maggiori opportunità».

Innovazione è inclusione

Per quanto riguarda le modalità di fruizione della didattica, «continueremo a monitorare la situazione sanitaria di settimana in settimana, aumentando o abbassando di conseguenza le soglie di ingresso in aula». Una scelta “faticosa” spiega il rettore, «ma necessaria per offrire a tutti il meglio». La didattica verrà quindi prevalentemente erogata in presenza, integrata e aumentata con strategie on line per una fruizione «innovativa e inclusiva». La volontà è quella di restare vicini agli studenti, «dobbiamo tener conto del fatto che esistono universitari che non possono permettersi di venire a Cagliari per frequentare le lezioni, che i trasporti, gli affitti e l’intero tessuto sociale condiziona le scelte delle famiglie e l’obiettivo prossimo deve essere quello di migliorare l’offerta ricettiva in città, garantire più servizi gratuiti per gli studenti e trovare il modo di creare un sistema che ti fa studiare a Cagliari, ma sentire cittadino del mondo».

Universitari in fuga

Nell’Isola resta comunque forte il tema degli studenti che abbandonano la Sardegna per percorsi di studio oltremare. Per il rettore è necessario «mettersi in discussione, chiedersi perché gli studenti se ne vanno e agire sul territorio». Sulla didattica, tuttavia, «non c’è differenza di qualità forte nell’offerta di contenuti e docenti, lo riscontriamo dall’esperienza diretta degli studenti». La conclusione è quindi un invito a bussare alle porte dell'ateneo: «Ci piacerebbe che prima di non sceglierci, gli studenti ci incontrassero, venissero a visitare laboratori e attività per scoprire che l’Università non è solo lezioncina, ma un’attività incredibile».

Lisa Ferreli

***

IL SALONE ON DEMAND

Il Salone dello studente di Campus, organizzato in collaborazione con l’Università di Carliari, ha fatto tappa anche in Sardegna per fornire indicazioni utili agli studenti che si apprestano a scegliere. L’edizione di quest’anno, ancora digitale, dopo le giornate di orientamento che si sono concluse ieri, proseguirà con un Fuori salone che andrà avanti da oggi fino al 7 marzo: si potrà accedere a tutti i contenuti on demand.

Per quanto riguarda il tasso di passaggio dalle superiori all’università, il dato nazionale segna un 51,4% con una certa differenza tra maschi (45,1%) e femmine (57,7%). In Sardegna si attesta al 50,8%, media tra il dato delle ragazze, 57%, e dei colleghi maschi che si ferma al 44,1% (Istat). Secondo l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda «la ripresa impone la consapevolezza che, tra le tante emergenze – sanitaria, economica, sociale – la vera sfida continua ad essere l’emergenza educativa».

Il programma prevede la presentazione di Università, Scuole di alta formazione, Accademie e Istituti tecnici superiori. Ci saranno webinar live con tutte le realtà formative, oltre a incontri e seminari con gli psicologi dell’orientamento e uno sportello di counseling per aiutare gli studenti a trovare la strada giusta. Ci sarà anche uno spazio dedicato a test e questionari, con simulazioni dei test d’ingresso. Tutti i webinar danno diritto a crediti formativi e le scuole possono ricevere gli attestati richiendoli a salonedellostudente@class.it. Programma al link https://www.salonedellostudente.it/salone-dello-studente-delle-isole-2022.

© Riproduzione riservata