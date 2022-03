Non solo formazione in presenza ma anche sistemi innovativi per proseguire la formazione dopo il diploma. L’Università eCampus è uno dei principali atenei online in Italia con 60 percorsi di laurea, master di I e II livello, corsi di perfezionamento e certificazioni informatiche, linguistiche, delle competenze. Si possono dunque scegliere i percorsi più interessanti e vicini alle proprio esigenze allo stesso tempo con la possibilità di frequentare a distanza. Non per questo, tuttavia, l’offerta è meno importante.

Gli studenti hanno la possibilità di seguire in qualsiasi momento le lezioni online sia dal proprio tablet o computer sia dall'App Mobile e hanno a disposizione anche altri strumenti di apprendimento: una piattaforma e-learning personalizzabile e programmata in base agli obiettivi e al tempo che ognuno può dedicare allo studio, ma anche un tutor online per tutto il percorso universitario e, su richiesta, un tutor personale che li affianca esame dopo esame. Quindi percorsi di studio quasi personalizzati.

L’ateneo ha delle sedi anche nell’Isola. Gli studenti interessati dunque possono chiedere informazioni rivolgendosi alle sedi eCampus di Cagliari in viale Regina Margherita 30 (070.650443), di Sassari in Largo Ittiri 7 (079.4365300) e di Olbia in via Dettori (0789.1890144).

