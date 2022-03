Studiare in un’Università privata. Nella classifica stilata dal Censis, tra i grandi Atenei Bocconi e Cattolica occupano le prime due posizioni in graduatoria.

La Bocconi

L’offerta formativa di quella che può essere considerata la più importante università economica del Paese è di prim’ordine per i 1.700 studenti che ogni anno vengono ammessi a frequentare i corsi, mentre sono 780 quelli che fanno il loro ingresso nella Sda (Scuola di direzione aziendale) Bocconi. Al momento sono oltre 15.000 gli iscritti alle facoltà e il 21,2% proviene dall’estero. Previste borse di studio e agevolazioni per 38 milioni di euro.

I corsi, per quanto riguarda le triennali, divisi nelle aree di Economia, Management, Finanza e Political science e Data science, sono coordinati dalla Scuola universitaria e sono divisi tra quelli in italiano e in inglese. Inoltre, la Bocconi propone anche un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, che dura cinque anni.

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale (biennio), i corsi sono: Management (in italiano e in inglese); International management (in inglese); Marketing management (in italiano e in inglese); Amministrazione finanza e controllo (in italiano e in inglese); Finanza (in italiano e in inglese); Economia e legislazione per l’impresa (in italiano); Economia and management in arts, culture, media and entertainment (in inglese); Economics and management of government and international (in inglese); Economics and social sciences (in inglese); Economics and management of innovation and technology (in inglese); Data science and business analytics (in inglese); Politics and policy analysis (in inglese); Cyber risk strategy and governance (in inglese).

Per iscriversi alle triennali, è necessario superare un test. L’ultima sessione sarà dal 2 al 5 maggio e per iscriversi ci sarà tempo dal 23 marzo al 14 aprile. Per le lauree magistrali i test si terranno dal 28 al 30 marzo. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il 17 marzo. «Studiare in Bocconi vuol dire vivere un’esperienza fortemente internazionale pur restando in Italia. Con i numerosi programmi in inglese, nei quali si ha la possibilità di entrare in contatto con docenti di fama internazionale, le migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo e le numerose opportunità di studio e stage all’estero, la Bocconi apre ai propri laureati le porte del mondo e del mercato del lavoro», afferma Annalisa Prencipe, direttrice della Scuola Universitaria della Bocconi.

La Cattolica

L’Università Cattolica di Milano, con corsi anche in altre sedi come Brescia e Roma, ha un’offerta ampia per gli universitari e tiene anche corsi on line in varie regioni. Le novità del prossimo anno sono rappresentate da quattro corsi appena istituiti: laurea magistrale “Linguistic computing”, in inglese (sede di Milano); magistrale in “Lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non auto-sufficienza” (sede di Brescia); laurea magistrale a ciclo unico “Scienze della formazione primaria” a Piacenza e infine Communication for Corporate, Media and Culture in lingua inglese all’interno del corso magistrale in “Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse” (Lettere e filosofia ed Economia).

Le facoltà dell’Università Cattolica vanno da Economia a Milano e Roma e Medicina a Roma, fino a Psicologia (Milano e Brescia), Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Milano), Scienze della formazione (Milano, Brescia e Piacenza), Lettere e filosofia (Milano), Scienze politiche e sociali (Milano e Brescia), Economia e Giurisprudenza (Piacenza e Cremona).

Le prove di ammissione sono così suddivise: per l’ingresso in Economia i test sono solo online nelle date 1, 2, 4, 5 aprile (iscrizioni aperte dal 14 febbraio al 24 marzo); 30 e 31 maggio e 1 giugno (iscrizioni aperte dal 21 aprile al 23 maggio); 20 e 21 luglio (iscrizioni dal 31 maggio al 12 luglio); 6 settembre (dal 29 luglio al 29 agosto); 20 settembre (dal 30 agosto al 14 settembre).

Per Medicina e Odontoiatria, prove il 28 e 29 marzo alla fiera di Roma. Per chi vuole frequentare Medicina in inglese, invece, il 6 aprile. Le altre date: per Scienze e tecniche psicologiche test online il 25 febbraio (iscrizioni fino al 17 febbraio) e il 14 luglio (iscrizioni dal 9 maggio al 7 luglio). Per la laurea triennale “Economia dei mercati e degli intermediari finanziari” colloqui in date diverse a seconda della media scolastica (dal 14 febbraio al 21 marzo, dal 30 maggio al 4 luglio e dal 27 luglio al 25 agosto). Per “Scienze dell’educazione e della formazione” c’è solo una verifica d’ingresso, prevista il 10 giugno, per “Linguaggi dei media” test online il 7 e 8 giugno. Stessa procedura anche per Scienze politiche e sociali (test a maggio).

Infine, per “Economia aziendale” colloqui in presenza oppure online (a scelta del candidato) a partire dal 16 marzo (iscrizioni dal 28 febbraio) fino al 3 agosto (iscrizioni dal 25 luglio) e per “Management per la sostenibilità” dal 7 aprile (iscrizioni dal 28 febbraio) fino al 4 agosto (iscrizioni dal 25 luglio).

BOCCONI

Lauree triennali:

Economia aziendale e management

Economia e finanza

Economia e management per arte, cultura e comunicazione

International Economics and Management*

International Economics and Finance*

Economics and Management for Arts, Culture and Communication*

Economic and Social Sciences*

Economics, Management and Computer Science*

Mathematical and Computing Sciences for Artificial Intelligence*

International Politics and Government*

World Bachelor in Business*

La Bocconi propone un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, della durata di 5 anni

Lauree magistrali: (biennio)

Management**

International management*

Marketing management**

Amministrazione finanza e controllo**

Finanza**

Economia e legislazione per l’impresa

Economia and management in arts, Culture, Media and Entertainment*

Economics and management of government and international*

Economics and social sciences*

Economics and management of innovation and technology*

Data science and business analytics*

Politics and policy analysis*

Cyber risk strategy and governance*

*interamente in inglese **in inglese e italiano

CATTOLICA

I nuovi corsi

Laurea magistrale

Linguistic computing*

Lavoro sociale e coordinamento di servizi per immigrazione, povertà e non auto-sufficienza”

Scienze della formazione primaria

Communication for Corporate, Media and Culture*. All’interno del corso di laurea magistrale in “Comunicazione per l’impresa, i media e le organizzazioni complesse”, erogato dalle Facoltà di Lettere e filosofia ed Economia

Le facoltà

Economia (Milano e Roma)

Medicina e chirurgia (Roma)

Psicologia (Milano e Brescia)

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (Milano)

Scienze della formazione (Milano, Brescia e Piacenza)

Lettere e filosofia (Milano)

Scienze politiche e sociali (Milano e Brescia)

Economia e Giurisprudenza (Piacenza e Cremona)

