L’Università di Sassari rappresenta il polo per eccellenza del Nord dell’Isola. Con una storia secolare, l’ateneo è un polo di attrazione per studenti che arrivano da tutta l’Isola e in particolare dal centro Nord. Non va dimenticato però che l’Università di Sassari è all’avanguardia con i programmi Erasmus e ospita dunque tanti studenti che arrivano dall’estero.

I numeri

Nell'anno accademico in corso si sono iscritti in 13.972 ai 63 corsi di laurea triennale e magistrale impartiti nei 10 Dipartimenti con sedi anche a Olbia, Alghero, Oristano e Nuoro. Se si aggiungono i corsi post laurea e di formazione, il numero degli iscritti arriva a 16.615. Nel 2021 i laureati sono stati 2.349. Sono le cifre dell'Ateneo turritano, il più antico dell’Isola, riconosciuto da Filippo III nel 1617.

I servizi agli studenti sono erogati da Università, Ersu di Sassari e Cus Sassari, il centro universitario sportivo con sede a San Giovanni, alla periferia della città.

Studi all’estero

Il bando Erasmus+ per lo studio mette a disposizione 2857 mensilità complessive. Le domande scadono il 4 marzo alle 10 per gli studenti già iscritti.

Orientamento, aule e sostegno

Servizi di Orientamento in entrata: è attivo un servizio telefonico, e-mail, colloquio online o appuntamento in presenza. Il Progetto Unisco prevede 12 ore di corso per gli studenti delle scuole superiori.

Esiste poi lo Student-Hub: sistema di aule con postazioni studio dedicate, dotate di prese elettriche, wi-fi e accesso riservato agli studenti. È operativo uno Sportello multifunzionale d'ascolto e intervento per la promozione e lo sviluppo del benessere delle studentesse e degli studenti.

Attività lavorative

Uniss promuove bandi per la partecipazione dei propri iscritti ad attività retribuite presso gli uffici dell’Università: “Tutor 400h” e “Studenti 150h. Il servizio Job Placement si occupa invece di aiutare i laureati.

Ersu

Posti alloggio complessivi a concorso annualmente: 554, dei quali 6 a Nuoro, 7 ad Alghero e 2 a Olbia. A questi si aggiungeranno altri 75 posti della ex Fondazione Brigata Sassari.

Per l’anno accademico in corso l’Ersu ha garantito la borsa di studio a tutti i 3.630 idonei. Il servizio mensa è offerto alla totalità degli studenti iscritti, i borsisti hanno una quota di pasti gratuiti all’anno mentre i non borsisti pagano il pasto in base al reddito dichiarato. Attraverso un medico viene fornita anche assistenza sanitaria gratuita.

A Sassari e Tempio, lauree triennale e magistrale in Scienze religiose

L’Istituto superiore di Scienze religiose Euromediterraneo è una scuola internazionale collegata con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna che, nelle sue due sedi di Sassari e Tempio, propone i corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze religiose. L’obiettivo è promuovere la formazione al sapere teologico, sul piano rigorosamente scientifico, di operatori qualificati della vita pastorale, con particolare attenzione ai versanti dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e ai ministeri laicali (catechisti, operatori, animatori pastorali).

Le iscrizioni scadono a ottobre, ma è possibile iscriversi ai corsi di laurea anche ad anno accademico iniziato. I moduli sono scaricabili dall’area segreteria del sito www.issrsassaritempioeuromediterraneo.it, mentre per informazioni e immatricolazioni è possibile rivolgersi alla segreteria di Sassari e di Tempio.

Ogni anno l’Istituto mette a disposizione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti al primo anno: verranno assegnate tenendo conto dell’ordine di presentazione della domanda, del merito e delle condizioni economiche. Per iscriversi serve il diploma, mentre per la laurea magistrale è necessario aver conseguito la triennale in Scienze religiose.

Chi, però, ha un titolo di studio triennale diverso ed è interessato a completare il ciclo di studi in scienze religiose può chiedere la valutazione dei crediti formativi acquisiti. Inoltre ai singoli corsi sono ammessi gli uditori che possono ottenere l’attestato di frequenza. (fr. m.)

