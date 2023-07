Giovanni Salis ha vissuto a Bologna – per motivi di studio - in un monolocale e ha percepito il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese. Da alcuni mesi è tornato a Sinnai dove ora vive con i genitori. Ritenendo di non avere più diritto a ricevere il sussidio, ad aprile ha scritto all’Inps per la rinuncia comunicando la sua nuova posizione.

«Il 28 di maggio», dice Giovanni Salis, «ricontrollando la carta mi sono reso conto che invece di togliermi il credito del mese precedente, mi avevano accreditato anche la mensilità di maggio e di giugno. Totale 2.188,79 euro». Il quarantaduenne ha più volte contattato e compilato i moduli dell’Inps di rinuncia continuando però a ricevere il reddito di cittadinanza.

La rinuncia

«Io ho ritenuto giusto comunicare quanto sta accadendo. Nel frattempo non ho utilizzato nemmeno uno di questi euro nella carta. Chiedo all’Inps che finalmente intervenga per fare ciò che ritengo giusto». «Mi viene da pensare», aggiunge Giovanni Salis, «che se diverse persone facessero carte false, l’Inps erogherebbe il reddito di cittadinanza fino a quando non venissero scoperte. Per questo, molti sono contrari a questo sussidio. Io no perché sappiamo bene che ci sono tante famiglie con genitori disoccupati, specialmente dal periodo pre e post Covid, che ne hanno realmente bisogno».

La famiglia

Una situazione seguita anche dal genitore Tebaldo, per tantissimi anni collaboratore scolastico in un istituto di Quartu, uomo di sport, promotore anche di manifestazioni di beneficenza a Sinnai e Settimo. Anche lui si è preoccupato del problema e si è persino rivolto ad un conoscente esperto in materia. «I suggerimenti sul da fare sono arrivati. Ci è stato suggerito di compilare un modulo apposito per la rinuncia. Ma ancora attendiamo una risposta dall’Inps che continua a versare il soldi del sussidio sulla carta. A me pare una situazione davvero paradossale. Solo una questione legata probabilmente alla lentezza della nostra burocrazia. Di questo anzi ne sono certo. Attendiamo fiduciosi la fine di questo caso davvero paradossale. C’è una certezza: la situazione fiscale di mio figlio, tornato a casa, è cambiata in quanto nuovamente inserito nel reddito familiare e non ha diritto a questo sussidio».

Raffaele Serreli

