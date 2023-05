Mauro Usai verso la conferma a Iglesias. Ipotesi ballottaggio per Assemini. Sono gli scenari che si profilano nei due principali Comuni al voto per le amministrative in Sardegna, gli unici sopra i 15 mila abitanti.

IGLESIAS. Il flusso dei risultati sul portale ufficiale del ministero dell’Interno procede a rilento. Più rapido quello raccolto dai rappresentanti di lista dei vari partiti in campo. Con circa un quarto delle schede scrutinate, il sindaco uscente Mauro Usai ha circa il 70% delle preferenze (oltre 2990 voti). Guida le liste del centrosinistra, allargato allargato a civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc. Staccato, e di molto, il secondo: l’avversario Beppe Pes, che a capo di una coalizione di area centrodestra (con esponenti del M5s – che qui non trova l'accordo con il Pd –, Riformatori, Lega, Udc e Forza Italia) si attesta intorno al 24,5% (1033 preferenze). Il resto dei voti finora scrutinati (260, con una percentuale del 6,2 circa), è andato a Luigi Biggio, che si è presentato con un’unica lista, quella di Fratelli d’Italia. Buono il dato dell'affluenza, almeno rispetto alle ultime comunali: tra ieri e oggi alle 15 ha votato il 65,15% degli aventi diritto, contro il 59,13 della precedente tornata.

ASSEMINI. Maggiore il disinteresse registrato tra gli elettori di Assemini, dove l’affluenza si è fermata al 46,66%. Si è espresso meno di un avente diritto su due. Nella precedente tornata Sabrina Licheri aveva vinto la sfida che aveva richiamato il 50,06% dei residenti maggiorenni. Stando ai primi dati, il nome del sindaco emergerà dal ballottaggio tra due settimane. In vantaggio c’è Mario Puddu, che era stato il primo sindaco Cinque Stelle della Sardegna, che a questa tornata si è presentato a capo di una colazione centrista composta da Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti e una civica che porta il suo nome. Stando ai primi dati ufficiosi, è l’uomo da battere. Con la metà delle sezioni scrutinate, viaggia intorno alle 1900 preferenze. Incerta, al momento, la sfida per il nome del contendente: si confrontano Diego Corrias (centrosinistra allargato al M5s) e Niside Muscas (sostenuta da Lega, FdI e Forza Italia). Li separa una manciata di voti, intorno a quota 1500.

Enrico Fresu

