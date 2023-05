Cheremule, centro del Meilogu di circa 400 abitanti ha un nuovo sindaco: Salvatore Masia, che ha sconfitto seccamente la sindaca uscente Antonella Chessa: 192 voti contro 126. Una vittoria quindi mai in discussione, sin dall'apertura delle prime schede.

Per Salvatore Masia è un ritorno. È stato infatti sindaco di Cheremule per ben 15 anni. Ora per lui e la sua lista "Cheremule per tutti" una nuova esperienza amministrativa.

«La mia più bella vittoria - dichiara il neo primo cittadino, dipendente Aspal -. Cheremule ha fatto una scelta di campo molto netta. Ora ci aspettano 5 anni di duro lavoro al servizio della comunità».

