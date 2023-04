Dalle 20 di domani, a salvaguardia dell’igiene dei luoghi e dell’incolumità dei partecipanti alle manifestazioni religiose e culturali legate a Sant’Efisio, un’ordinanza del Comune vieta temporaneamente la vendita per asporto di bevande alcoliche e no in contenitori di vetro o in lattine nelle aree in prossimità del percorso del simulacro.

E ancora: nella giornata del primo maggio 2023, dalle ore 8 alle ore 14, nelle strade e piazze cittadine nelle quali si snoda il percorso della manifestazione di Sant’Efisio, dall’area di partenza in via Sant’Ignazio sino all’area di viale La Playa e nel raggio di 50 metri dalle aree di transito, divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande non alcoliche contenute in contenitori di vetro o in lattine, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali e artigianali. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande dovranno essere somministrate direttamente. Il divieto non si applica nel caso di consumo all’interno dei pubblici esercizi o degli spazi pubblici dati in concessione. È fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto”.

Inoltre, “gli stessi divieti di vendita e obblighi conseguenti su indicati operano nella giornata del 30 aprile 2023 dalle 20 alle 24 in piazza Del Carmine, nella giornata del primo maggio dalle 17 alle 24 sempre in piazza Del Carmine e nella giornata del 4 maggio, dalle 18 alle 24, lungo il percorso della manifestazione, da viale la Plaia a via Sant'Efisio, e nel raggio di 50 metri dalle aree di transito.

