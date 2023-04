Ha aggredito un ottantenne alle spalle, buttandolo a terra e portandogli via il portafoglio. Lo scippatore, un giovane straniero secondo i primi accertamenti, è scappato da via Codroipo ma ha dovuto abbandonare il bottino perché inseguito da due uomini. Poi è riuscito a far perdere le tracce.

L'episodio è avvenuto stasera a Cagliari, a Tuvixeddu. L'anziano ha riportato diverse ferite e traumi ed è stato accompagnato in ospedale dal 118: i medici lo stanno tenendo sotto osservazione.

Sul posto gli agenti della Squadra volante: i poliziotti hanno sentito i testimoni e i due inquilini del palazzo davanti a cui è avvenuto lo scippo, intervenuti in difesa dell'ottantenne. Sono in corso le ricerche per cercare di identificare il malvivente, un giovane quasi certamente straniero.

