"È plausibile che nel 2022 tutti dovranno fare un richiamo del vaccino anticovid". A dirlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

"Si sta procedendo per evidenze scientifiche. Quello che è certo - spiega Ricciardi in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa - è che la terza dose abbiamo cominciato a farla ai soggetti vulnerabili, perché si è visto che hanno una difesa immunitaria più debole. Poi tuteliamo anche i soggetti fragili per età, a maggior ragione se si trovano nelle residenze assistenziali. Infine, va protetto il personale sanitario. Abbiamo infatti osservato che, soprattutto negli operatori di una certa età, la protezione del vaccino sta diminuendo".

"Per quanto riguarda invece la popolazione generale – prosegue Ricciardi – bisogna ancora aspettare. È presumibile però che a partire dal prossimo anno una dose di richiamo debba essere fatta da tutti, con una certa periodicità".

E in merito a un eventuale vaccino per i bambini più piccoli specifica: "Un vaccino anticovid per gli under 12 lo aspettiamo con ansia, perché significherebbe effettivamente dare il colpo di grazia al virus. Chiaramente, per procedere ad una vaccinazione dei bambini, dobbiamo raggiungere evidenze scientifiche. I risultati che abbiamo ora sono molto confortanti, però è bene averli su numeri molto più alti".

