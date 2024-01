Controlli e cure dentali gratuite per pazienti in attesa di trapianto d’organo, trapiantati e dializzati. È l’iniziativa dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, coordinata dalla direttrice della Odontostomatologia Elisabetta Cotti, e la professoressa Gloria Denotti, responsabile scientifica: «La presenza di una dentatura integra o in cui sono state effettuate le cure necessarie», spiegano, «è strettamente legata alla longevità e alla salute in generale dell'individuo. Il progetto nasce proprio dalla volontà di venire incontro a coloro che devono sottoporsi a un trapianto di organo e chi è già stato trapiantato».

Questo perché le cure dentali e i trapianti spesso viaggiano di pari passo: «Senza una situazione di sostanziale salute orale», proseguono Cotti e Denotti, «i trapianti non possono essere eseguiti e senza una adeguata cura possono essere in seguito messi a rischio».

Gli adulti verranno trattati al Policlinico Duilio Casula, mentre i pazienti pediatrici al San Giovanni di Dio. Sarà sufficiente telefonare allo 07051092285 il martedì o il giovedì dalle 9 alle 12, senza la necessità di una richiesta del medico di medicina generale o il pagamento del ticket. Inoltre, chi dovrà essere trapiantato a breve potrà avere la precedenza esibendo un certificato del Centro Trapianti che attesti l’urgenza della visita odontoiatrica.

Si effettueranno trattamenti di igiene orale professionale, e se fosse necessario, a seconda dello stato di salute dei tessuti molli del cavo orale, gengive e mucose, una visita per valutare la presenza di recessioni e/o tasche parodontali, causa di accumulo di placca batterica e batteri. Saranno effettuate terapie conservative, otturazioni e devitalizzazioni e, infine, i pazienti potranno essere sottoposti a terapie chirurgiche con estrazioni dei denti per i quali non è possibile un recupero.

(Unioneonline)

