L’Università non solo luogo di apprendimento, ma anche punto di riferimento per una crescita personale e professionale. L’ateneo offre infatti servizi che accompagnano gli studenti nella formazione, affiancando all’offerta didattica progetti che hanno come obiettivo il favorire un approccio positivo e multidisciplinare alla vita universitaria. Sul sito www.unica.it sono indicate le varie opportunità accessibili agli studenti iscritti, come il counseling psicologico, i progetti Erasmus o i servizi specifici per studenti con disabilità e persone neurodivergenti.

Counseling psicologico

Un percorso di supporto psicologico gratuito, costituito da cinque colloqui a cadenza settimanale e un ultimo di follow up a distanza di tre mesi. Il servizio di counseling psicologico è una prima risposta alle problematiche che possono essere vissute durante il percorso di studio universitario. Difficoltà di adattamento al contesto universitario, ansia e ostacoli nello studio, demotivazione: il counseling si propone come risorsa utile per aiutare gli studenti nel percorso formativo universitario, allo scopo di prevenire difficoltà o abbandoni negli studi.

Tessera baby

Ideata per sostenere studentesse e studenti che aspettano un figlio o che hanno un bambino minore di 10 anni, anche la tessera baby è un servizio pensato per alleggerire il sovraccarico che può caratterizzare il percorso universitario. Ha la durata di un anno accademico e dà diritto a parcheggi riservati nelle Facoltà, agevolazioni nella scelta dell’orario per sostenere gli esami, fruizione gratuita del materiale per i corsi erogati in e-learning e non solo. Garantisce anche un accesso privilegiato a sportelli e uffici dell’Ateneo, nonché l’accesso alle Stanze Rosa e al servizio Spazio Bambino ludoteca di Sa Duchessa, spazi per sostenere la genitorialità.

Servizi di inclusione

Ulteriore risorsa utile dentro l’Università di Cagliari sono i Servizi per l’Inclusione e per l’Apprendimento (SIA). Dedicati a universitari con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), le attività dei servizi sono utili a garantire un valido accesso al diritto allo studio, seguendo il percorso di studi prescelto senza gli ostacoli che possono derivare da una didattica non inclusiva. Attraverso le collaborazioni studentesche il Sia offre inoltre un servizio di aiuto allo studio e prendi-appunti, per il supporto individuale da parte di studenti universitari verso altri colleghi con disabilità o DSA.

Studiare all’estero

Immergersi in un ambiente culturale e accademico diverso, contribuendo alla crescita personale e professionale. L’anno di studio all’estero non è solo un’esperienza accademica, ma anche un’opportunità per ampliare le prospettive e acquisire competenze interculturali preziose. In merito da anni prosegue il potenziamento della mobilità studentesca da parte dell’Università di Cagliari. Erasmus studio, corsi di studio con doppio titolo attivati con Atenei esteri e tirocini all’estero: nell’area Studio all’estero del sito www.unica.it si trovano tutte le informazioni utili per un’esperienza di studio che parte da casa ma guarda al mondo.

Biblioteche

Consultazione, prestito, studio individuale o di gruppo. La rete di biblioteche dell’ateneo offre agli studenti la possibilità di studiare in un ambiente dedicato, con accesso diretto alle risorse accademiche e – non da poco – la possibilità di costruire relazioni fra colleghi. Anche la socializzazione è formazione. (l. f.)

***

Non solo studio, al Cus anche tanto sport

“Mens sana in corpore sano” scriveva l’autore latino Giovenale, ed è anche per questo motivo che Università è anche Cus, Centro Sportivo Universitario. Nato col compito di promuovere lo sport a favore di tutti gli studenti e gestire gli impianti sportivi universitari, oggi a Cagliari sono oltre 4000 gli studenti tesserati. Il Cus si trova nella Cittadella sportiva “Sa Duchessa” e offre agli universitari iscritti la possibilità di accedere con costi agevolati a diversi corsi e discipline, dall’atletica leggera al pilates passando per canoa, scherma, tennis, pallavolo e tanto altro.

Oltre a ospitare gran parte dei corsi, il Centro è anche di per sé dotato di una pista d’atletica a sei corsie, tre campi da calcio (per calcio a 11, a 5 e a 7), il PalaCus (palazzetto con all’interno due palestre polifunzionali), una tensostruttura per volley e tennis, una sala scherma, quattro campi da tennis, playground per il basket e due sale body building. La scelta quindi non manca. Non da poco, dentro il Centro è presente anche un’area studio con una biblioteca da cinquanta posti disponibili e un'area relax, rispettivamente le sale StudioCus e CasaCus.

Per l'accesso è necessario richiedere la Cus Card (gratuita per gli universitari) attraverso il sito del www.cuscagliari.it. La tessera permette di accedere agli impianti, utilizzare le strutture e la pista di Atletica leggera, prendere parte a corsi, tornei e eventi organizzati dal CUS e frequentare gli spazi CasaCus e StudioCus. (l. f.)

© Riproduzione riservata