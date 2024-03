Nuovi dipartimenti e 63 corsi di laurea all’Università di Sassari. Di questi 35 sono triennali, 22 magistrali e 6 sono corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Per quanto riguarda l’accesso è libero per 36 corsi, mentre 27 sono ad accesso programmato con test (15 locale e 12 nazionale). Nell’ultima classifica Censis l’ateneo di Sassari è arrivato quarto in Italia tra quelli di dimensione media, tra 10 e 20 mila iscritti. È risultata prima in assoluto tra tutte le università per la didattica in Architettura e ingegneria relativa alle lauree triennali (e seconda nelle lauree biennali) e prima anche in Veterinaria per la laurea magistrale a ciclo unico. Terzo posto assoluto nella didattica del gruppo Linguistico relativo alle lauree biennali.

Didattica

L’Università di Sassari offre formazione in presenza e a distanza, grazie all’organizzazione di una infrastruttura web per la didattica a distanza basata principalmente sulla piattaforma Moodle e sulla suite Microsoft Office365. La piattaforma Moodle consente l’amministrazione e la gestione sia dei contenuti didattici sia degli utenti garantendo anche le comunicazioni fra docenti e studenti. La suite Office365 consente la programmazione delle lezioni in diretta streaming, la condivisione di video e audio. L’ateneo sassarese conta su oltre 40 centri di ricerca interdisciplinari e 12 biblioteche. Vanta rapporti di cooperazione con circa 500 Università nazionali e internazionali che partecipano al Programma Erasmus e infatti è tra le migliori per l’internazionalizzazione.

Dipartimenti

Sono 10, ma diventeranno 12 nell’anno accademico 2024/25 con l’accreditamento presso il ministero del Dipartimento di Ingegneria (sede a Sassari) che ingloba due corsi di laurea già attivati, Ingegneria Informatica e Ingegneria Industriale, e del Dipartimento di Innovazione (sede a Olbia) che proporrà corsi inerenti l’Innovazione per la progettazione e lo sviluppo territoriale, caratterizzato da un percorso di studi fortemente vocato sui temi dell’innovazione, della digitalizzazione, della sostenibilità e del territorio, con alcuni insegnamenti impartiti in inglese e/o un curriculum in inglese.I Dipartimenti attuali sono: Agraria (8 corsi di laurea); Architettura, Design e Urbanistica (5); Giurisprudenza (5); Medicina Veterinaria (3); Scienze Biomediche (6); Medicina, Chirurgia e Farmacia (13); Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali (4); Scienze Economiche e Aziendali (5), Scienze Umanistiche e Sociali (8); Storia, scienze dell’uomo e della formazione (6).

Le altre città

Il Dipartimento di Agraria gestisce due corsi a Nuoro (Scienze forestali e ambientali; Sistemi forestali e ambientali) e due a Oristano (Tecnologie vinicole, enologiche e alimentari; Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari). Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica è ad Alghero. Il Dipartimento di Medicina ha il corso di laurea infermieristica sia a Sassari sia a Olbia. Scienze economiche e aziendali ha due corsi di laurea a Olbia (Economia e management del Turismo; Innovation management for sustainable tourism).Scienze umanistiche e sociali gestisce un corso di laurea a Nuoro: Progettazione, Gestione e Promozione turistica di itinerari della cultura e dell’ambiente.

Lauree internazionali

Scienze delle produzioni Zootecniche (Agraria) è in accordo con l’università portoghese di Evora. Il corso di laurea in Architettura con Tianjin, ateneo della Cina. Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (Architettura) è in accordo con Tianjin e Cartagine (Tunisia). È erogato in inglese il corso Wildlife management, Conservation and Control (Medicina Veterinaria). Scienze Chimiche con l’università polacca di Wroclawski. Due i corsi di laurea internazionali del dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Economia, con le università di Bordeaux e Corsica (Francia) e Timisoara (Romania); Innovation management for sustainable tourism è erogato in lingua inglese insieme all’ateneo di Cluj (Romania).

