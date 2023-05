La dieta detossificante è un regime alimentare che, in particolare dopo il lungo inverno, ci permette di prepararci alla stagione estiva. Disintossicare l’organismo è infatti il primo passo per ritrovare una corretta forma fisica e mentale, ma anche un’occasione unica per eliminare le tossine in eccesso accumulate a causa di stravizi alimentari poco salutari. I benefici sono tanti come l’eliminazione del gonfiore, della stitichezza, dei gas intestinali e dei crampi addominali aiutando l’intestino a ritrovare l’equilibrio.

Il sistema enterico non è comunque il solo a beneficiare della disintossicazione ma tutti gli altri organi torneranno a funzionare correttamente. Il fegato in primis, tirerà finalmente un sospiro di sollievo, ma anche il sistema linfatico che, se intasato o rallentato, è causa di cellulite ed occhi gonfi. La tossiemia, un concetto alla base della medicina funzionale, consistente in un accumulo patologico nel nostro corpo di sostanze tossiche che superano la capacità di eliminazione degli organi deputati a tale funzione, i cosiddetti organi emuntori (fegato, reni, intestino, polmoni, pelle), è invece un perfetto sconosciuto per la medicina convenzionale.

Si tratta di un processo lento e graduale che inizia già nella vita fetale a causa di un’alimentazione errata da parte della madre e continua poi nel corso della vita in proporzione agli errori alimentari o iatrogeni che affliggono un determinato individuo. Pensando a qualcosa che fosse da un lato capace di dare subito l’idea di un corpo pieno, intossicato, e allo stesso tempo della gradualità di come ciò avvenga, ho maturato l’idea di usare per il nostro corpo la metafora del “secchio”: un secchio, pieno quando ci si ammala, vuoto quando stiamo bene: è facile da comprendere anche per un bambino! Ogni volta che seguiamo uno stile di vita non adeguato, il secchio si riempirà e la cura nei giorni a seguire non potrà che essere quella di svuotare il secchio. Un concetto di una semplicità disarmante.

Finché siamo sani il corpo elimina le tossine e si auto-pulisce attraverso i normali canali di detossificazione (polmoni, reni, pelle, intestini); se invece il “secchio” è pieno o quasi, la pulizia cellulare si inceppa e dà avvio ad accumulo di tossine o tossiemia. Il corpo risponde quindi a questo stato di malessere con una forma di eliminazione compensativa, utilizzando canali eliminativi di emergenza al fine di mantenere un equilibrio cellulare accettabile. A farne le spese sono spesso le membrane mucose selezionate quali canali eliminativi e si osservano spesso mal di testa, emicranie, nausee, eczemi, dermatiti, raffreddori o attacchi di tosse, erroneamente confusi con allergie o intolleranze.

Dimostrazione pratica di quest’aspetto sono ad esempio i classici raffreddori da fieno che regrediscono irrimediabilmente seguendo un percorso dietetico adeguato. La dieta detossificante è quindi un programma metabolico generalmente ipocalorico ed equilibrato, caratterizzato dalla cospicua presenza di alimenti contenenti antiossidanti, sostanze protettive per il nostro organismo, in grado di favorire e stimolare la rigenerazione cellulare. Si tratta di una tipologia di dieta che si può seguire in qualunque periodo dell’anno ma che in primavera ha sicuramente il suo apice. L’accumulo maggiore di tossine riguarda infatti generalmente l’inverno sia per quanto riguarda l’apporto calorico (nei periodi freddi si tende a mangiare di più), ma anche per il fatto di vivere in ambienti più chiusi.

La remise-en-forme primaverile all'insegna della disintossicazione dovrebbe quindi diventare un vero e proprio appuntamento annuale, un po’ come le pulizie pasquali da fare in casa. Per i più timorosi e restii a questo eccezionale approccio dietologico olistico è doveroso ricordare che questa dieta non prevede nessuna privazione rispetto ai cibi solidi, ma semplicemente punta su alcuni alimenti piuttosto che su altri!

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

