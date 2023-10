Un anno di Governo Meloni raccontato stamattina al Poetto di Cagliari, nella terrazza del Lido, dalla ministra Marina Elvira Calderone, i parlamentari sardi e il sindaco Paolo Truzzu.

Tema sullo sfondo, le regionali del 2024. Al tavolo romano Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli hanno proposto proprio il nome di Truzzu per guidare la coalizione di centrodestra.

La convention di FdI al Poetto (foto Murgia)

«Io faccio il sindaco, ma leggo i giornali e so che è stato fatto il mio nome e questo mi lusinga - ha detto lui - se dovesse arrivare la proposta io sono a disposizione e lavorerò per mettere assieme tutta la coalizione, non solo i partiti nazionali ma anche tutti i movimenti locali: ci deve essere la condivisione di tutti».

Anche più esplicita la ministra Calderone: «Il sindaco ha le carte in regola per dimostrare anche in altri contesti la sua conoscenza della macchina amministrativa».

Chiuderà la convention di Fratelli d’Italia l'intervento in videoconferenza della premier Giorgia Meloni.

