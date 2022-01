Grave lutto per la politica sassarese.

Stamattina, dopo malattia, è deceduto Dario Satta, 70 anni, ex impiegato in pensione e dirigente comunista. Cresciuto nel PCI di Sassari, sotto l'ala di Enrico Berlinguer, Dario Satta divenne funzionario di partito e negli anni 80 componente della segreteria federale.

In seguito il suo passaggio in Rifondazione Comunista, formazione politica nella quale ha assunto ruoli di grande importanza, come quello di segretario provinciale (dal 2011 al 2014). A Sassari, nella lista di Rifondazione, Dario Satta venne eletto anche Consigliere comunale, carica che ricoprì dal 2005 al 2010.

Attualmente era ancora dirigente federale e componente del Comitato politico regionale. Persona educata e rispettosa, sempre coerente nei suoi principi etici, morali e politici, Dario Satta era stimatissimo in tutta la Sardegna. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio non solo nella sinistra sarda, ma in ogni forza politica e organizzazione sociale. Lascia la moglie e due figlie. I funerali di Dario Satta si svolgeranno domani alle 15 e 30 a Sassari, nella chiesa di San Giovanni Bosco in via Washington.

© Riproduzione riservata