Le elezioni in Sardegna «le abbiamo perse tutti, non mi piace che si scarichi una sconfitta soltanto su una persona. Paolo Truzzu lo abbiamo voluto anche noi. Tutta la coalizione era d'accordo a candidare il sindaco di Cagliari. In politica si vince e si perde tutti insieme».

È il commento di Maurizio Lupi, presidente di “Noi con l’Italia”, sul Corriere. «La prima cosa che ha detto Todde è stata: “I sardi hanno risposto ai manganelli con le matite”, ma come si fa a dire una cosa così? I sardi hanno votato per dare un governo alla Sardegna, i manganelli non c'entrano niente. Abbiamo perso per meno di duemila voti».

«Io però sono molto contento del risultato della mia lista. Adesso replicheremo in Abruzzo. Sono fiducioso. Il presidente Marsilio che si ricandida ha governato bene. Abbiamo smesso di guardare i sondaggi, vediamo il riscontro sul territorio. I sondaggi sbagliano spesso ma sono un potente mezzo di comunicazione – ha aggiunto -. Se adesso dicono che per le elezioni europee la mia lista non supera lo sbarramento la gente pensa di dare il voto a qualcun altro. Invece il voto della Sardegna ci dice che la voglia di ricostruire il centrodestra c'è ed è forte».

