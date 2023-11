Fratelli d'Italia tira dritto. Il tavolo del centrodestra per le Regionali convocato dalla coordinatrice Antonella Zedda è confermato per oggi (dalle 11) in una sala di Palazzo Tirso a Cagliari.

Non è servita la lettera del presidente del Psd'Az Antonio Moro che aveva rivendicato il diritto del segretario del partito e governatore Christian Solinas a riunire la coalizione, né quella di Michele Pais (Lega) che alla senatrice di FdI aveva chiesto un rinvio.

Il partito, forte del sostegno indiscusso dei vertici nazionali, tiene la barra dritta e oggi affronta le questioni annunciate nella nota di sabato scorso. Su tutte, il fatto che «non ci sono più le condizioni per sostenere il secondo mandato di Solinas». Il Psd’Az non andrà, Lega in forse.

I dettagli nell’articolo di Roberto Murgia su L’Unione Sarda in edicola oggi e nell’edizione digitale.

© Riproduzione riservata