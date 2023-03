Nel Partito Democratico inizia l’era di Elly Schlein, che oggi è stata ufficialmente proclamata segretaria nel corso dell’Assemblea dem. Una proclamazione accolta da un applauso di oltre tre minuti: visibilmente emozionata, Schlein ha abbracciato subito Stefano Bonaccini e poi il suo predecessore Enrico Letta.

Poi è salita sul palco per prendere la parola. Ha ringraziato i militanti che hanno «reso possibile l’esercizio della democrazia» e tutti gli sfidanti al congresso (Bonaccini, Cuperlo, De Micheli e il segretario uscente Letta).

«Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso la scommessa. Siamo ancora quelli più forti e uniti, stiamo arrivando. Questa sarà per noi una nuova primavera», ha detto. Per poi rivendicare che «noi siamo altro rispetto al governo Meloni, il governo più a destra della storia repubblicana. Saremo umili e ascolteremo le comunità, soprattutto davanti alle risposte sbagliate di questo esecutivo. Vogliamo essere al fianco dell'Italia che fa più fatica. Affinché possano rialzare la testa, darsi strumenti di emancipazione e di riscatto».

Sulle alleanze: «Dobbiamo cercare di dialogare con le altre forze di opposizione, ci sono terreni comuni, abbiamo la responsabilità di esplorarli insieme, dobbiamo partire da qui».

Big e delegati regionali hanno affollato il centro congressi la Nuvola di Roma per partecipare all’Assemblea chiamata anche ad eleggere il presidente, Stefano Bonaccini, proprio il rivale della nuova segretaria alle primarie.

“La forza della comunità, per le persone, per il pianeta”, è il titolo dell’evento, mentre nei saloni dominano i colori verde, bianco e rosso. Presenti 705 delegati, altri 221 seguono in collegamento, ci sono anche 417 invitati e 150 giornalisti accreditati.

Un lungo applauso con standing ovation dei delegati ha accolto l'arrivo della segretaria Pd. In prima fila i candidati al congresso, Paola De Micheli, Gianni Cuperlo e Stefano Bonaccini, che hanno accolto Schlein con abbracci.

«Costruiamo insieme un nuovo partito. Guidaci uniti, fai le scelte senza negoziare con le correnti», le ha detto nel suo intervento il segretario uscente Enrico Letta.

Il partito con la nomina di Bonaccini a presidente, proposta proprio da Schlein, vuole lanciare un segnale di unità. Oggi si decidono anche gli incarichi, a partire dalla nomina della segreteria e dall’indicazione per i capigruppo di Camera e Senato.

(Unioneonline/L)

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata