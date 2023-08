Il Consiglio dei ministri ieri sera al termine di una lunga e complessa riunione, ha approvato i due decreti omnibus, mettendo mano a diverse materie prima della pausa estiva.

Resta la contestata deroga agli stipendi dei manager per il Ponte sullo Stretto ma, assicura il ministero delle Infrastrutture, non riguarda i componenti del Cda e servirà solo a reclutare “i migliori” professionisti sul mercato.

Niente rivoluzione sui taxi, i tassisti riescono a stoppare il cumulo delle licenze.

Ma arriva, seppur limitata al solo 2023, una tassa sugli extraprofitti delle banche: un prelievo del 40% che servirà a raccogliere fondi per il calo delle tasse e il taglio del cuneo fiscale.

E ancora: inasprimento delle pene per chi appicca gli incendi, estensione delle intercettazioni per salvaguardare i processi di mafia, norme contro il caro voli per le Isole, fondi contro il caro materiali per non fermare le opere del Pnrr, otto per mille esteso alla lotta contro le tossicodipendenze e addio definitivo alle ultime restrizioni Covid, con lo stop all’isolamento per i positivi che dovrebbe anche decretare la fine del sistema di monitoraggio dei dati relativi a contagi, ricoveri e decessi.

I due decreti ora devono passare al vaglio del Colle.

