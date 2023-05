Nuovo attacco della Francia a Giorgia Meloni sulla gestione dei migranti.

Questa volta arriva da Stephane Sejourné, capo di “Renaissance”, il partito di Emmanuel Macron: «L’estrema destra francese prende per modello l’estrema destra italiana, si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull’immigrazione clandestina, la sua politica è ingiusta, disumana e inefficace», ha detto citato da Le Figaro.

Un messaggio, si legge sul quotidiano francese, che il politico ha intenzione di ripetere il 25 maggio a Roma, dove organizza un seminario del gruppo Renew a sostegno del Pd.

Nell’articolo di Le Figaro si parla anche del vero obiettivo dell’attacco del ministro Gerald Darmanin che la scorsa settimana ha scatenato la crisi diplomatica tra Roma e Parigi: «Attaccare Giorgia Meloni per mettere in difficoltà Marine Le Pen, a rischio di irritare un Paese vicino».

Le Figaro dedica due pagine al tema dei migranti alla frontiera italo-francese, ricordando che dall’inizio dell'anno in Italia sono arrivati 42mila migranti contro gli 11mila nello stesso periodo dell’anno scorso. Un afflusso record, sottolinea il quotidiano, che è «fonte di tensioni tra Roma e Parigi».

Poi descrive il dispositivo messo in piedi dall’Eliseo per frenare l’afflusso di migranti in Francia: «Una dozzina di camionette delle forze mobili sono allineate davanti al posto di frontiera, prova che i rinforzi promessi dal governo sono arrivati. Si tratta di due compagnie di celerini e due squadroni di gendarmeria, per un dispositivo di 400 uomini».

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Renzi: «La Presidente Meloni non ha bisogno di suggerimenti, ma alla vigilia del G7 un consiglio non richiesto mi sento di darglielo. Sigli una tregua con Macron, subito, perché la guerra con la Francia non ci serve».

