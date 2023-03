Giorgia Meloni alla Camera, per rispondere alle interrogazioni dei deputati. L’occasione, soprattutto per le forze d’opposizione, per incalzare la numero uno di Palazzo Chigi sull’operato, le scelte e le decisioni future del governo.

MIGRANTI – La seduta è iniziata con un intervento di Riccardo Magi, segretario di +Europa, che ha “interrogato” la premier a proposito dei soccorsi alle barche di migranti e dei tragici naufragi delle ultime settimane. «Finché ci saranno partenze su barche in pessime condizioni e con pessime condizioni meteo ci saranno perdite di vite», ha risposto Meloni. Aggiungendo: «Bisogna investire sulle rotte legali, ed è esattamente il lavoro che sta facendo il governo. La nostra coscienza è a posto, spero che chi attacca il governo ma non dice una parola sugli scafisti possa dire lo stesso».

ECOLOGIA – Meloni ha poi risposto a un quesito di Angelo Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra) sulle politiche del governo in materia di ecologia. «Non siamo pericolosi negazionisti climatici, ma serve approccio pragmatico», ha detto Meloni, sottolineando, tra l’altro, come la «direttiva sulle case green rischia danneggiare Italia».

MES – Luigi Marattin (Italia Viva) ha invece chiesto conto della ratifica del Mes, che l’Italia – tra i pochi Paesi Ue – non ha ancora completato. In rispota Meloni ha citato il presidente presidente di Confindustria Bonomi, «storicamente sostenitore del Mes, che dice che se noi riteniamo che il nuovo regolamento del Mes non sia nell'interesse del Paese e non sia adeguato alle sfide, dovrebbe essere il momento di discutere come usarlo come uno strumento di politica industriale europea. Il tema – ha aggiunto la premier - è che l'Europa potrà affrontare le sue sfide se riesce a fare sistema e proiettarsi verso una politica di sviluppo comune, e la proposta di Confindustria viene presa seriamente in considerazione dal governo».

- IN AGGIORNAMENTO –

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata