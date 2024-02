«Abbiamo perso di 1.500 voti la Regione Sardegna ma rispetto a 16 mesi fa il centrodestra in Sardegna aveva ottenuto il 40% dei consensi e ieri come liste ha ottenuto il 48,8% e il cosiddetto campo largo che aveva avuto il 48,8% oggi ottiene il 42,6% come liste».

Questo è il commento di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura ed esponente di FdI, il partito della premier Giorgia Meloni, sul risultato delle elezioni regionali in Sardegna, che hanno premiato la candidata del centrosinistra Alessandra Todde a scapito del candidato di centrodestra Paolo Truzzu.

Tutto sommato, ha aggiunto Lollobrigida a margine della conferenza stampa al Masaf su “Agricoltura, Pac e sovranità alimentare europea”, «il giudizio politico rispetto alle coalizioni mi pare confermi un andamento estremamente positivo».

