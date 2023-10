L’epilogo era annunciato, oggi è arrivata l’ufficialità del divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che mette una pietra tombale sul tormentato progetto politico del Terzo Polo.

«Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione», scrive Renzi nella sua e-news, «meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia».

«Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Io voglio fare politica, non vivere circondato da cavilli regolamentari e rancori personali. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada».

L’ex premier e segretario Pd quindi annuncia il nome dei gruppi in cui confluiranno i parlamentari di Italia Viva: «Si chiameranno Italia Viva – Il Centro – Renew Europe». E lancia la sfida per le prossime elezioni europee: «Faremo un grande risultato. Ne sono certo».

(Unioneonline/L)

