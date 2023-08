Non sarà sufficiente l’impatto mediatico a tutto campo a convincere in merito alla eventuale bontà di una riforma fiscale che tutto parrebbe voler promettere ma che in fondo nulla sembrerebbe garantire.

Malgrado il restyling e le buone intenzioni che probabilmente non sono mancate, il ritocchino non sembrerebbe tuttavia offrire il proverbiale segnale di inversione di rotta che era atteso non tanto e non solo in quanto utile per modificare il comportamento generale dei contribuenti (al fine congiunto di sospingerli a pagare tutti per pagare meno per non dover attendere puntualmente le cosiddette dinamiche dei condoni) ma anche, e probabilmente soprattutto, al fine di offrire all’esterno un’immagine coerente di Paese che si propone di divenire un modello per l’Unione Europea e financo, perché no, una guida all’interno del complesso unionale.

Anche a tutto voler considerare e concedere, la delega sembrerebbe apparire alquanto generica, al punto che, invero, parrebbe assai arduo dire con crisma di certezza chi ci guadagni effettivamente e chi invece ci perda se proprio si volesse operare un distinguo in questo senso. Sebbene il Governo sia parso piuttosto risoluto nel rideterminare (nel bene e/o nel male sarà solo il tempo a rivelarlo) la sua imposta fondamentale, ossia l’Irpef, tuttavia, non pare essere riuscito nell’intento di rivedere, modificandolo radicalmente, il sistema fiscale nel suo complesso, il quale, sembrerebbe a tutt’oggi conservare tutte le contraddittorietà del passato.

Si sa che la riforma del fisco rappresenta un obiettivo assai arduo da conseguire soprattutto allorquando si debba contemporaneamente garantire un gettito fiscale sufficientemente soddisfacente allo Stato e parimenti equo, per quanto di ragione, sul piano sociale ed economico nei termini della sua sostenibilità. Ma dicendolo altrimenti: la riforma fiscale del Governo di Giorgia Meloni presenta quegli elementi di novità necessari e sufficienti a garantire per l’appunto un prelievo fiscale che sia non solo equo sul piano socio-economico ma anche costantemente aggiornato e ragguagliato alla reale, e/o quanto meno realistica, capacità contributiva delle famiglie? Dicendolo ancora altrimenti: posto che l’attuale Governo di (centro) destra sostiene la Famiglia quale formazione sociale da ricollocare al centro della società per ricondurla a fondamento per la sua costituzione, in che modo siffatta riforma fiscale vorrebbe attuare, e/o se già lo attua come lo attua, il combinato disposto degli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione, i quali, a ben considerare, nel sottolineare espressamente la centralità della famiglia nell’ordinamento giuridico italiano vorrebbero imporre l’adozione di misure, anche di carattere tributario che lungi dal mortificarne l’impianto di vita, ne favoriscano invece la crescita, ne tutelino la integrità?

Senza ovviamente con ciò voler intendere che il “single” non sia meritevole di analoga tutela tributaria proprio siccome “single” e, in quanto tale, chiamato ad affrontare in solitaria la quotidianità quando per scelta (legittima) quando per circostanza. Un fisco che voglia dirsi realmente equo deve innanzitutto connotarsi e qualificarsi per la sua dinamicità, attraverso il rispetto delle diversità essendo tale e di tanto significativa la norma di cui allo articolo 3 della nostra Carta Costituzionale.

Intanto, perché sarebbe stato necessario parametrare l’imposta, e/o meglio le aliquote di riferimento, alla reale capacità contributiva del nucleo familiare nel suo complesso numerico, tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti per considerarli come un tutt’uno e non invece come la somma delle singole unità. Quindi, perché di conseguenza, si sarebbe dovuto procedere, probabilmente, ad una determinazione della imposta attraverso la spontanea attribuzione al reddito complessivo del nucleo familiare della aliquota media corrispondente al reddito stesso, suddiviso per il numero di parti che lo compongano in termini coefficientistici. Infine, perché, e la circostanza è oltremodo nota, il peso fiscale che attanaglia le famiglie italiane, soprattutto quelle che un tempo potevano considerarsi appartenenti al cosiddetto ceto medio, rappresenta un ostacolo insormontabile, o quasi, per la costituzione di nuovi nuclei familiari, siccome , detto “papale – papale”, non appare certamente proficuo e men che meno vantaggioso soggiacere sul piano fiscale ad un principio di secca addizione in peius (se così si volesse dire) di due distinte voci di reddito pur all’interno di un medesimo nucleo.

Sembrerebbe difettare ogni principio di doverosa, prima ancora che necessaria, valorizzazione della capacità contributiva della famiglia complessivamente considerata, e conseguentemente, pare difettare, ancora una volta, una puntuale considerazione fiscale di tutti quei soggetti, persone fisiche, che, non avendo costituito un nucleo familiare propriamente inteso, e/o non avendolo ancora fatto, debbano affrontare la quotidianità in solitaria. Tanto più allorquando tutto sembrerebbe restare ancorato sul reddito lordo proprio dei singoli, con ogni immaginabile aggravio tanto per coloro che single non siano, tanto per quanti lo siano nei fatti.

Si parla sempre e solo di progressività allorquando si voglia “criticare” un certo sistema fiscale, senza considerare che in realtà quello della sussistenza o meno di un carattere di progressività sembrerebbe rappresentare solo la punta di un iceberg per essere comunque regolato e garantito a monte dalla nostra Carta Costituzionale all’articolo 53. In altre parole, a doversi decidere non è se debba essere “progressività si” oppure “progressività no”, quanto piuttosto in che modo e in quale misura la stessa ridetta “progressività” debba essere semmai applicata e in quale momento della imposizione. Se è vero, come appare essere vero, che in Italia esiste da sempre una pressione fiscale elevata, se ancora è vero, come sembra essere vero, che siffatta condizione si pone come impedimento allo sviluppo del lavoro siccome idonea a disincentivare gli investimenti, allora la soluzione, a voler semplificare la narrazione conducendo un ragionamento basico, dovrebbe risiedere nel ridurre la pressione fiscale dei ceti medi e dei ceti bassi prima ancora che quello delle imprese che assumono, altrimenti si pone il problema del cane che continua a mordersi la coda, perlomeno fin tanto che gli stipendi non vengono contestualmente adeguati al costo della vita.

In che modo, allora, la riforma fiscale licenziata dal Governo Meloni è utile a garantire una più serena equità contributiva? Allo stato è assai difficile dirlo, e il principio del “fisco amico” pare ancora essere distante dalla realtà fenomenica italiana.

Solo nel momento in cui, per dirla semplicemente, “principio di equità verticale” con imposta crescente in via progressiva al crescere del reddito effettivamente percepito, e “principio di equità orizzontale” che si verifica allorquando a parità di reddito, l’imposta decresce gradatamente con l’aumentare del numero dei componenti, riusciranno a rinvenire il loro punto di equilibrio, allora si potrà forse dire di aver raggiunto un qualche risultato. Sarà il tempo a dirci se il Governo Meloni sul piano fiscale sia riuscito a garantire una maggiore equità e tutela in favore del contribuente. Non ci resta che attendere tempi migliori.

Giuseppina Di Salvatore – Avvocato, Nuoro

