In Sardegna 98 Comuni al voto per eleggere sindaco e consigli comunali.

L’affluenza a livello regionale si attesta a poco più del 60,9%. Un dato in ripresa rispetto ai numeri di ieri ma comunque in calo rispetto alle precedenti amministrative che avevano fatto registrare un'affluenza del 66,73% (ma in quel caso si votava in un'unica giornata). A Olbia ha votato il 60,8% (68,7% il dato precedente), Carbonia 55,9% (61,7% il dato precedente), Capoterra 55,9% (60,9% il dato precedente).

Di seguito tutti gli aggiornamenti, Comune per Comune.

Navone e Nizzi, candidati a Olbia (da Facebook)

OLBIA – Settimo Nizzi è in vantaggio su Augusto Navone di oltre due punti percentuali a metà dello spoglio per le elezioni amministrative di Olbia. La tendenza si è attestata dopo alcune ore di testa a testa tra il sindaco uscente, alla guida della coalizione di centrodestra, e lo sfidante leader della grande coalizione. Su 14485 schede scrutinate sulle 30026 complessive Augusto Navone ha raccolto 9574 preferenze contro le 10120 di Settimo Nizzi pari al 48,6% contro il 51,4.

L'attesa (foto L'Unione Sarda - De Roberto)

I sostenitori dei due candidati sono riuniti nelle due sedi elettorali, entrambe nel centro storico. Non sono ancora disponibili invece dati sui voti delle liste. La competizione elettorale è stata segnata anche da una affluenza piuttosto bassa, ha votato poco più del 60% degli olbiesi, un dato inferiore a quello di cinque anni fa. (C. De Roberto)

***

Candidati a Capoterra: da sx Piga, Garau, Marras, De Muru, Congiu (da Facebook)

CAPOTERRA – Scrutinate quasi 10mila schede su 11,521. Beniamino Piga (sei liste civiche) allunga al 40%, seguito da Beniamino Garau (Lega, Psd'Az, Sardegna 2020 più due liste civiche) al 28,5, Gianluigi Marras (Forza Italia, Riformatori, Fratelli d'Italia più una lista civica) al 16,9, Efisio Demuru (Pd) al 10.5 e Attilio Congiu (Psi) al 2,1. Si va verso il ballottaggio tra Piga e Garau. (P. Carta)

Lo spoglio a Capoterra (Foto Paolo Carta)

***

Candidati a Carbonia: da sx Garau, Morittu, Pizzuto (da Facebook)

CARBONIA – Lo spoglio delle schede elettorali di Carbonia dice ancora che i cittadini hanno scelto Pietro Morittu per guidare la città del carbone dopo il Movimento Cinque Stelle. Le proiezioni, con il 58% delle schede scrutinate nelle 32 sezioni cittadine vedono Morittu con circa il 65% delle preferenze, Luca Pizzuto tra il 21-22% e Daniela Garau tra il 13 e il 14%. I tre hanno deciso di attendere il dato finale per una dichiarazione definitiva sul risultato del voto anche se Pizzuto e Garau parlano chiaramente di sconfitta che andrà analizzata nel dettaglio e Morittu ha già anticipato che se il dato che lo dà vincitore dovesse essere confermato "sarò il sindaco di tutti, ora bisogna far ripartire la città unendo tutte le forze". (S. Piredda)

***

I SINDACI ELETTI IN TUTTI GLI ALTRI COMUNI:

- CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Elmas – Maria Laura Orrù, consigliera regionale dei Progressisti, è il nuovo sindaco di Elmas, prima donna con la fascia tricolore. "Le cittadine e i cittadini di Elmas - queste le sue prime parole - ci hanno dato fiducia. Sono senza parole ma con il cuore in mano. Semplicemente Grazie!". Orrù ha battuto Silvio Ruggeri e Giuseppe Argiolas, entrambi sostenuti da liste civiche.

Sarroch – Angelo Dessì è il nuovo sindaco di Sarroch. Con poche schede ancora da scrutinare è netto il vantaggio del capolista di “Entu Estu”, su Massimiliano Salis di “Sarroch al centro”, e su Mirko Spiga, candidato di “Noi per Sarroch”. Dessì, al momento, ha totalizzato il 51,3% delle preferenze, Spiga il 29,2, e Salis il 19,5. “Da domani inizieremo a lavorare al nostro programma - dice il neo sindaco -, ci sono emergenze, come quella legata alla crisi del settore industriale, che bisogna affrontare”. (I. Murgana)

- SUD SARDEGNA

Armungia – Antonio Quartu, 69 anni, è il nuovo sindaco di Armungia. Ingegnere ed ex dirigente regionale nella scorsa legislatura ha ricoperto la carica di vicesindaco. Quartu correva contro la sindaca uscente Donatella Dessì. A capo della lista civica “Armungia, lavoro, ambiente e cultura”, Quartu ha ricevuto il maggior numero di consensi. Guiderà il paese per i prossimi cinque anni. (F. Lai)

Barrali – Fausto Piga

Buggerru – Laura Cappelli

Decimoputzu - Antonino Munzittu

Domusnovas – Isangela Mascia

Escalaplano – Marco Lampis, 50 anni, è stato rieletto primo cittadino per la terza volta consecutiva. Novecento voti che gli hanno consentito di indossare ancora una volta la fascia tricolore. Suo avversario alle urne il vicesindaco uscente Alessandro Lai, 36 anni. “Sono felicissimo, è la prima volta che a Escalaplano un sindaco viene confermato per tre volte – ha commentato Lampis - è una grande soddisfazione. È stata una bella campagna elettorale. Da domani si continuerà a lavorare sperando di riuscire a dare sempre il massimo per il bene del paese”. (F. Lai)

Genuri – Sandro Branca

Gergei – Rossano Zedda, sindaco uscente, promosso al terzo mandato con 491 voti rispetto ai 276 di Gianfranco Manis (S. Gioia)

Gesico – Terenzio Schirru vince la sfida tra gli ex sindaci di Gesico. Sarà lui a guidare il paese dell’alta Trexenta nei prossimi cinque anni, dopo essersi aggiudicato la competizione elettorale che lo vedeva contrapposto a Rodolfo Cancedda. È stata una vittoria netta quella di Schirru, avvocato di professione, che già dalle prime schede scrutinate si è lasciato dietro l’avversario, non lasciando dubbi sull’esito finale della sfida. La lista dei vincitori schierava anche, come candidata consigliere, il sindaco uscente Cinzia Porceddu che ha ottenuto un ottimo risultato personale. Un ritorno al passato per il paese (meno di 1000 abitanti) conosciuto per la Festa di Sant’Amatore e per la Sagra della lumaca. Terenzio Schirru ha già amministrato il Comune per due legislature consecutive dal 2001 al 2011, mentre Rodolfo Cancedda per quatto legislature: tre consecutive dal 1990 al 2001 e poi di nuovo dal 2011 al 2016. (S. Sirigu)

Gonnesa – A Gonnesa la sfida a tre per la conquista del Municipio vede vittorioso Pietro Cocco. Con 1.588 voti, il 53% delle preferenze, Cocco alla guida di "Uniti per Gonnesa" ha battuto il sindaco uscente Hansel Cabiddu, la cui lista "Per il Bene Comune Gonnesa" ha ottenuto 1.014 voti, e Antonello Casu che si è fermato a 395 voti con la lista "Il nostro territorio". “E' un risultato molto positivo - dice Pietro Cocco - ringrazio la comunità che ci ha dato fiducia, lavoreremo per realizzare i i punti del programma con cui ci siamo proposti agli elettori”. A Gonnesa la percentuale di votanti si è assestata al 66,3%. Il più votato tra i candidati consiglieri è stato Giorgio Lenzu, con 381 preferenze. (A. Pani)

Isili – Luca Pilia: il sindaco uscente con mille voti doppia il veterano Salvatore Pala e lascia indietro Ignazio Faedda di quasi 800 voti (S. Gioia)

Las Plassas – Andrea Lampis

Masainas – Gian Luca Pittoni

Narcao - Antonello Cani

Nuragus – Giovanni Daga con 363 voti contro i 263 di Giampietro Congiu (S. Gioia)

Pauli Arbarei – Antonio Sanna

Perdaxius – Gianluigi Loru

San Giovanni Suergiu – Elvira Usai

San Nicolò Gerrei – Stefano Soro, 33 anni, è stato rieletto a San Nicolò Gerrei, per il suo secondo mandato. Unico candidato con la lista “Pauli Gerrei continuità e progresso”. Una corsa dunque contro il quorum la sua. Nel paese del Gerrei hanno votato in 415, i voti validi sono stati 355. L'affluenza alle urne si è attestata al 56, 16%. (F. Lai)

San Vito – Marco Antonio Siddi resta sindaco di San Vito. Ha vinto le elezioni con pochi voti di vantaggio, recuperando nella sezione numero 1. Si è ripresentato con una lista rinnovata. Volti nuovi insomma. Una scelta che ha premiato. Eppure lo spoglio non era iniziato bene per lui: nella borgata di San Priamo era stato superato dal candidato della lista avversaria Alberto Cuccu (128 a 83). Allo sprint col risultato raccolto nelle altre tre sezioni a San Vito, ha avuto la meglio confermandosi sindaco. Decisivi i voti della sezione numero 1 che hanno ribaltato il risultato. Da ricordare che la sua lista è composta da solo nove candidati contro i 12 di Cuccu. (A. Serreli)

Sant’Andrea Frius – Simone Melis, rieletto per il secondo mandato consecutivo, 33 anni. Il primo cittadino correva da solo contro il quorum con la lista civica “Insieme per Sant’Andrea Frius”. Melis ha ottenuto 707 voti. L'affluenza alle urne si è attestata al 42,95%, rispetto al circa 50% di cinque anni fa. (F. Lai)

Sardara – Giorgio Zucca

Selegas – Alessio Piras

Serramanna – Gabriele Littera

Setzu – Sandro Palla

Soleminis – Fedele La Delfa, imprenditore, è il nuovo sindaco di Soleminis, centro del Parteolla. La Delfa ha vinto a capo della lista “Sardegna nel cuore” battendo il vice sindaco Corrado Murgia. Ha votato il 75% degli elettori, una fra le percentuali più alte in Sardegna. Non si è ripresentato il sindaco uscente Rita Pireddu. Soleminis è un Comune in forte crescita anche demografica con tantissime famiglie che si sono trasferite in paese negli ultimi trent'anni. (A. Serreli)

Turri – Martino Picchedda

Villacidro – Federico Sollai

Villamar – Gian Luca Atzeni

Villanovatulo – Alberto Loddo vince contro 322 voti, dietro di lui Pierpaolo Manca con 217 e Gianfranco Demuro con 169 (S. Gioia)

Villanovaforru – Maurizio Onnis

Villaperuccio – Marcellino Piras

Villasalto – Leonardo Usai, 63 anni, veterinario dirigente della Asl 8, è il nuovo primo cittadino di Villasalto. Il neoletto ha raggiunto il quorum nella prima giornata di votazioni. Nel paese l'affluenza alle urne è stata del 49,56%, mentre cinque anni fa la percentuale si era attestata al 58,02%. (F. Lai)

- ORISTANO

Albagiara – Marcello Pilloni ha vinto la sfida contro Alessandra Muscas. Pilloni, 53 anni, libero professionista, succede a Marco Marrocu. (V. Pinna)

Baradili – Maria Anna Camedda, 49 anni, succede a Lino Zedda. Il paese più piccolo dell’Isola per la prima volta ha un sindaco donna. (V. Pinna)

Bonarcado – Annalisa Mele, consigliera regionale leghista, in campo da sola ha superato lo sbarramento del 40%. (V. Pinna)

Cuglieri – Andrea Loche

Gonnoscodina – Commissariato

Marrubiu – Luca Corrias è il nuovo primo cittadino di Marrubiu. Ha vinto contro il quorum, unico suo avversario, per un totale di 2358 voti. Nel paese del terralbese è scesa in campo solo la sua lista: “Noi per Marubiu”. Nessun altro questa volta ha tentato la scalata per occupare la poltrona più ambita del Comune famoso soprattutto per Su Marrulleri, il Carnevale che da sempre attira presenze da tutta l’Isola. Luca Corrias, avvocato di 32 anni, nato e cresciuto a Marrubiu, governerà senza l’opposizione. Prende il posto di Andrea Santucciu che, dopo due mandati da sindaco e uno da vice, ha dovuto appendere la fascia tricolore. (S. Pinna)

Nureci – Non raggiunto il quorum

Ollastra – Osvaldo Congiu, 51 anni, si è imposto sul primo cittadino uscente Giovannino Angelo Cianciotto, 68 anni. (V. Pinna)

Riola Sardo – Lorenzo Pinna è il nuovo sindaco di Riola Sardo. Con 681 voti l’agricoltore di 41 anni, con in tasca una laurea in agraria, è riuscito a realizzare il suo sogno: amministrare il paese dove è nato e dove ha deciso di vivere e lavorare. “Ho la pelle d’oca – ha detto il neo eletto quando ha iniziato a leggere i primi messaggi di auguri sul suo telefono -. Non mi sembra vero. Sono onorato di quello che andrò a fare da domani. Non potevo essere certo della mia vittoria ma dagli sguardi e dai sorrisi dei cittadini avevo intuito che forse potevo farcela. I miei compaesani hanno votato quello che vedono, quello che sono. Non ho nessun padrino alle spalle se non il mio gruppo che ho scelto bene dopo un anno di lavoro”. Lorenzo Pinna, ex capo gruppo della minoranza quando sindaco era Mauro Saba, è riuscito a battere Irene Erdas (385 voti), ex assessore alla Cultura e Domenico Ari (155 voti), ex primo cittadino dal 2015 al 2017. Dopo l’arrivo di tre commissari in tre anni, ora Riola Sardo ha quindi nuovamente un sindaco. (S. Pinna)

Ruinas – Gianni Tatti, 55 anni, torna per la quinta volta a guidare il Comune. Unico candidato, ha battuto il quorum (44,34% i votanti). (V. Pinna)

Scano di Montiferro – Antonio Flore, 39 anni, riconfermato. (V. Pinna)

Seneghe – Commissariato

Senis – Salvatore Soi, 70 anni, aveva amministrato già in tre precedenti consiliature. (V. Pinna)

Siris – Emanuele Pilloni, 34 anni, si è imposto su Monica Dessì. (V. Pinna)

Solarussa – Mario Tendas, ex consigliere regionale Pd, per altri 5 anni guiderà il paese. (V. Pinna)

Tadasuni – Pierpaolo Pisu, 67 anni, fino a due giorni fa era commissario straordinario del piccolo centro. (V. Pinna)

Tramatza – Maria Sebastiana Moro

Villaurbana – Paolo Pireddu, 37 anni, riconfermato. (V. Pinna)

Zerfaliu – Commissariato

- NUORO

Aritzo – Paolo Fontana, 59 anni, già sindaco di Aritzo per due mandati tra il 2000 e il 2010, è stato riconfermato alla guida del paese barbaricino. La sua lista, “Aritzo Futura”, ha battuto quella guidata dall’ex primo cittadino 58enne Gualtiero Mameli, che si è fermato al 47,51%. Per un anno il paese è stato amministrato dal commissario straordinario Antonio Monni, dopo che alle scorse elezioni non era stato raggiunto il quorum del 50% più uno dei votanti, necessario a Mameli, unica lista allora candidata, per diventare sindaco. (D. Melis)

Baunei – Stefano Monni

Belvì – Maurizio Cadau, 37 anni, già vice sindaco e a capo dell’unica lista presentata a Belvì, è il nuovo primo cittadino della capitale della Barbagia. Il quorum del 40% più uno dei votanti, necessario a “Insieme. Per Belvì” per poter amministrare il paese, era stato già ampiamente superato ieri. Oggi l’affluenza si è attestata al 73,65%: Belvì è il terzo paese della provincia di Nuoro in cui più persone si sono recate alle urne. Il paese dice così addio al commissario straordinario Luisa Mattu, che l’ha guidato per un anno. (D. Melis)

Borore – Tore Ghisu

Cardedu – Giacomo Pani, 51 anni, in corsa con la lista "Ricostruiamo per il futuro", segretario territoriale Cgil Nuoro-Ogliastra, ha conquistato la poltrona di primo cittadino a Cardedu. Il suo avversario alle urne era il sindaco uscente Matteo Piras, 43 anni, ingegnere. Pani ha ottenuto 702 preferenze mentre Piras 539. L'affluenza alle urne è stata del 73,72%. Pani ha voluto ringraziare la cittadinanza per la fiducia. Il suo avversario Piras ha augurato, dalla sua pagina Facebook, un buon lavoro ai vincitori. (F. Lai)

Dorgali – Angela Testone con la lista Civica “Sviluppo Sostenibile e Inclusivo, con Angela Testone”, vince a Dorgali con un distacco di oltre il 20% sulla candidata Elena Fancello e la sua lista “Allegande e Frattazzande”. “Intanto ringrazio la cittadinanza che ci ha premiato per un progetto nato a Dorgali, e cresciuto ascoltando i cittadini”, ha commentato il sindaco. Il progetto politico vincente è nato inizialmente attorno al Partito Democratico, ma fin dall’inizio si è dichiarato “disponibile all’ascolto e alle proposte di tutti” andando a formare una lista civica insieme ad altre forze politiche di centro e di sinistra. (A. Spanu)

Dualchi – Muroni Giovanni detto Nino

Fonni – Daniela Falconi viene riconfermata a Fonni con una percentuale di voti pari al 53,72%. Falconi, 44 anni, si avvia al suo secondo mandato da sindaco. Avrà all’opposizione Raffaele Maloccu, 51 anni, che guidava la lista “In alto Fonni”. Tantissime persone si sono recate a votare, tanto che Fonni è il paese della provincia di Nuoro con la più alta affluenza, che si attesta a quasi l’80%. (D. Melis)

Gadoni – Francesco Mario Peddio, 50 anni, riconfermato come sindaco per i prossimi cinque anni. Quella del primo cittadino uscente era l’unica lista in corsa per le elezioni nel paese di 704 abitanti, dove oltre cento dei votanti sono residenti all’estero e iscritti all’Aire. L’affluenza alle urne si è fermata al 43,87%, garantendo a Peddio e alla sua lista, “Insieme per Gadoni”, i dieci seggi del Consiglio Comunale. (D. Melis)

Loculi – Alessandro Luche

Lotzorai – Cesare Alessandro Mannini, geometra di 43 anni, è il nuovo sindaco di Lotzorai. Alle urne Cesare Mannini ha surclassato l'uscente Antonello Rubiu. Il risultato elettorale è un plebiscito per l'ormai ex capo dell'opposizione: 920 voti contro i 532 dell'avversario, rimasto in carica per dieci anni. (R. Secci)

Orani – Marco Ziranu: dopo i cinque anni di mandato di Antonio Fadda, che ha deciso di non ricandidarsi, Orani ha un nuovo primo cittadino. Si tratta di Marco Ziranu, 48 anni, che nella mattinata di oggi ha sconfitto il quorum del 40% più uno dei votanti. La sua lista, “Uniti per Orani”, era l’unica in corsa per amministrare il paese di Costantino Nivola. L’affluenza è stata del 49,19%, leggermente in calo rispetto a quella del 66,04% di cinque anni fa. (D. Melis)

Orgosolo – Pasquale Mereu, 67 anni, è il nuovo primo cittadino di Orgosolo. L’ex insegnante, in cima alla lista di giovanissimi di “Aunios”, ha vinto con il 70,60% dei voti. Nicola Garippa, 48 anni, espressione dell’amministrazione uscente, ex assessore ai lavori pubblici, si ferma al 29,40%, aggiudicandosi così i quattro seggi dell’opposizione. Nel paese è stata altissima l’affluenza, pari al 64,08 per cento. “Soprattutto quella dei giovani”, precisa il neo eletto sindaco Mereu. (D. Melis)

Orosei – Elisa Farris con 2.178 voti diventa la prima donna a guidare l'amministrazione comunale di Orosei. Ma sulla sua proclamazione pesa la decisione del Viminale che dovrà verificare il reale raggiungimento del quorum del 40%. E' quanto si legge nel portale del Viminale: "in base ai dati ufficiosi pervenuti, elezione valida per raggiungimento del quorum votanti del 40%, calcolato detraendo dagli elettori quelli iscritti all'Aire che non hanno votato". Su 6.033 elettori, infatti, i votanti sono stati 2.319 (il 38,44%): ora sarà il ministero dell'Interno a ricalcolare i numeri e dare il via libera definitivo alla proclamazione dell'esponente del Partito Sardo d'Azione.

Orotelli – Tonino Bosu detto Toni, 50 anni, alla sua seconda esperienza amministrativa, dopo un mandato come consigliere di opposizione in passato, ha superato il candidato, consigliere di maggioranza uscente, Piero Mereu, 57 anni, di poco più di cento voti. Bosu succede così a Nannino Marteddu, che è stato in amministrazione per trent’anni. Nel paese si è registrata un’affluenza pari al 56,85%. (D. Melis)

Ovodda – Ilenia Vacca nuova prima cittadina di Ovodda. La 36enne laureata in legge subentra a Cristina Sedda giunta al termine del suo terzo mandato. Nel pomeriggio la neo eletta tra gli applausi ha simbolicamente ricevuto le chiavi del comune dall'ex sindaco. Alta la percentuale dei votanti al 71,4%, ben 6 punti in più delle elezioni precedenti. Per “Impegno Comune” unica lista in campo, 910 voti. (L. Cadeddu)

Silanus – Gian Pietro Arca

Siniscola – Gian Luigi Farris, riconfermato. La sua lista si impone su quella del centrosinistra capeggiata da Anna Grazia Pau, principale antagonista alle urne con un vantaggio di 244 preferenze (1459 per Farris contro i 1128 della Pau). Terzo Amos Mulargia con 899 voti e quarto Marcantoni Farris con 605 preferenze. (F. Ungredda)

Sorgono – Commissariato

Talana – Christian Loddo

Tertenia – Giulio Murgia è stato confermato sindaco di Tertenia. Nella sfida a tre l'ha spuntata il geometra di 43 anni che ha ottenuto 97 voti in più rispetto al più diretto avversario, l'imprenditore Franco Lai. Terzo Guido Pisu, docente in congedo con un passato da sindaco. (R. Secci)

Triei – Anna Assunta Tironi

Ulassai – Giovanni Soru, 67 anni, ingegnere, è il nuovo primo cittadino di Ulassai. In corsa con la lista civica "Il cantiere", composta da dodici candidati alla carica di consigliere, contro il sindaco uscente Gian Luigi Serra, 41 anni, ingegnere, a capo della lista civica "Viviamo Ulassai". Soru ha ottenuto il 56,18% dei voti mentre Serra il 43,82%. L'affluenza alle urne si è attestata al 68,9%. (F. Lai)

- SASSARI

Alà dei Sardi – Francesco Ledda

Ardara – Francesco Dui

Banari - Francesco Basciu è il nuovo sindaco di Banari. Il capolista di “Attivamente Banari” ha avuto la meglio su Marco Carta, alla guida di “Insieme per Banari”. "Siamo veramente contenti – queste le sue parole – che la gente ci abbia dato fiducia. Siamo un gruppo nuovo, in discontinuità con la vecchia amministrazione. Una lista con giovani e meno giovani, con tanta voglia di fare” (A.Caria)

Benetutti – Daniele Arca

Bonorva – Massimo D'Agostino resterà sindaco di Bonorva per altri cinque anni. "Idee per Bonorva 2.0" ha sconfitto la lista capeggiata da Giuseppe Ghisu "Bonorva in Movimento". “Sono felicissimo – così D’Agostino -. Possiamo continuare le cose che abbiamo già intrapreso e sono contento di portarle avanti perché sono utili a tutti. È stata una bella vittoria, il paese ha riconosciuto ciò che abbiamo fatto”. (A. Caria)

Borutta – Silvano Arru resta alla guida del comune di Borutta. La sua lista "Borutta Viva", ha avuto la meglio su Borutta 2021 capeggiata da Matteo Cabras, a capo della lista "Borutta 2021". “Sono molto contento – ha dichiarato Arru – perché il paese ha confermato di apprezzarci e ci ha confermato la fiducia che chi ha già accordato negli anni scorsi”. “Sarà – ha concluso Arru – un progetto in continuità. Abbiamo tanti progetti da fare, tante idee, e tanti giovani che ci danno grande energia e grande entusiasmo”. Per lui, che ricopre anche l’incarico di presidente dell’Unione dei Comuni del Meilogu, si tratta del terzo mandato consecutivo. (A. Caria)

Bulzi – Bernardo Obinu

Cargeghe – Antonio Ruiu

Codrongianos – Cristian Budroni

Esporlatu – Antonio Fadda

Luras – Mauro Azzena

Martis – Tiziano Antonio Gavino Lasia

Monteleone Rocca Doria – Giovannina Fresi

Mores – Enrico Virdis

Muros – Federico Tolu

Nughedu S. Nicolò – Michele Carboni

Olmedo – Toni Faedda, 51 anni, è stato riconfermato sindaco di Olmedo. Ha sconfitto in maniera netta Angela Simula. "Se la mia prima elezione è stata bellissima, questa lo è ancora di più - afferma Faedda -. Sono stati anni durissimi, segnati duramente dalla pandemia. I cittadini però hanno capito i sacrifici compiuti anche dall'Amministrazione, sia nel riordino delle finanze che nella programmazione. Le opere pubbliche erano sotto gli occhi di tutti. Sono davvero felice e non vedo l'ora di rimettermi al lavoro". (A. Tellini)

Sennori – Nicola Sassu, 39 anni, è stato riconfermato sindaco della cittadina di 7mila abitanti a pochi chilometri da Sassari, importante centro agricolo e commerciale. Ha sconfitto l'altro candidato Nicola Bianchi. "Nella passata legislatura abbiamo realizzato numerose opere pubbliche, spaziando in tanti settori, dalla cultura allo sport. - spiega Nicola Sassu - Anche per questo i cittadini ci hanno premiato, valutando inoltre positivamente la nostra programmazione e il nostro buon governo. La soddisfazione per la vittoria è comunque grandissima e questo entusiasmo farà da volano anche per i prossimi 5 anni” (A.Tellini)

Telti – Domenico Vittorio Pinducciu

Trinità d’Agultu e Vignola – Giampiero Carta, 44 anni, è stato riconfermato sindaco di Trinità d'Agultu. Ha sconfitto l'altro candidato Francesco Lepori: "È stata una campagna elettorale durissima e ho dovuto sopportare anche pesanti accuse personali - afferma -. I concittadini hanno però scelto la continuità amministrativa, premiando il grande lavoro eseguito nella legislatura. Ora è arrivato finalmente il momento di gioire. Ma già da domani penseremo alle tante cose da fare per Trinità d'Agultu e Vignola". (A. Tellini)

Tula – Andrea Becca

Uri – Matteo Emanuele Dettori

