Oltre 2 milioni di italiani tornano oggi alle urne per i ballottaggi delle Amministrative in 65 Comuni. Osservate speciali sono Verona dove Damiano Tommasi per il centrosinistra sfida il sindaco uscente Federico Sboarina, sostenuto da Lega e FdI, ma non da Forza Italia; Parma, dove l'ex assessore di Pizzarotti, Michele Guerra, sostenuto dal centrosinistra ma non dal M5s, se la vede con Pietro Vignali che, presentato da Lega e FI, per il secondo turno elettorale ha ottenuto il sostegno anche di FdI, seppur con qualche incertezza. E poi ancora Catanzaro, Gorizia, Cuneo, Piacenza, Lucca, Viterbo.

Si può votare dalle 7 alle 23, poi comincerà subito lo scrutinio.

Alle 12 l'affluenza era al 15,43%, in calo rispetto al primo turno (17,50%).

(Unioneonline/s.s.-D)

© Riproduzione riservata