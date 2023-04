Nello scenario epico della sfida scudetto tra Juventus e Cagliari del 1970, prende luce l'aneddoto del telegramma che Beppe Tomasini inviò a Gigi Riva poco prima della partita decisiva per la vittoria del campionato.

Scritto e diretto da Giorgio Pitzianti per il Cagliari Calcio in collaborazione con la Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari.

Voce e interpretazione: Simeone Latini

Sound design: Giorgio Pitzianti e Antonio Ferraro

