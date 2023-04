Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 6 aprile 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio: non si ferma il cordoglio per la scomparsa di Bobo Gori, il messaggio toccante di Gigi Riva.

Calcio, Serie B: il Cagliari prosegue la preparazione in vista dello scontro diretto col Pisa.

Calcio, Serie B: la designazione arbitrale per Pisa-Cagliari

Calcio: riconoscimento prestigioso per Gianfranco Zola che entra nella "Hall of fame" del calcio italiano

Calcio, Serie C: Olbia e Torres oggi campo nel turno infrasettimanale

Basket, A2 femminile: nell'atteso derby tra Selargius e Cus Cagliari si è imposta la squadra universitaria 73 a 50.

