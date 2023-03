Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 23 marzo 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio: Cagliari in campo ad Asseminello senza i nazionali

Cambio alla guida della panchina della Primavera rossoblù. Esonerato Filippi, ecco Battilana.

Parla il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, sulla possibilità di far disputare in Sardegna i Giochi della Gioventù

Pesistica: Massidda convocato agli Europei

Tennistavolo: Campionati Italiani in corso, oggi e fino a sabato in campo gli Assoluti

