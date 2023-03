Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 15 marzo 2023 a cura Valentina Caruso.

Calcio Cagliari: continua la preparazione in vista del match di sabato contro la Reggina. Oggi allenamento a porte aperte

Serie C: importante vittoria per l'Olbia, non va oltre il pari la Torres nel turno infrasettimanale disputato ieri

Motori Nel campionato regionale sardo trionfa il dodicenne Antonello Congiata

Tennistavolo: saranno 400 gli atleti provenienti da tutta italia impegnati ai Campionati Assoluti, di Seconda e di Terza categoria in programma a Cagliari dal 18 al 25 marzo

